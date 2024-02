Druga młodość polskiej biegaczki. Rekord życiowy i złoto są jej!

W niedzielnej części Halowych Mistrzostw Polski byliśmy świadkami rozstrzygnięcia rywalizacji w koronnej dyscyplinie lekkoatletycznej, przynajmniej jeśli chodzi o nasz kraj. Mowa oczywiście o biegu kobiet na 400 metrów, w którym to wystartowało kilka gwiazd międzynarodowego formatu.

HMP. Gwiazdy awansowały do finału biegu na 400 metrów

Nikt jednak nie miał taryfy ulgowej ze względu na sam status. Nawet te najbardziej znane nazwiska musiały przebijać się w eliminacjach. W ten właśnie sposób do finału dostała się między innymi Justyna Święty-Ersetic z czasem 52,74 sekundy czy też Iga Baumgart-Witan. W jej przypadku sama obecność w Toruniu mogła zdziwić. Doświadczona biegaczka zapisała się na te zawody dosłownie w ostatniej chwili – na trzy dni przed jej startem.

Ponadto o tytuł walczyła również Marika Popowicz-Drapała, która zaprzecza temu, jakoby PESEL odgrywał kluczowe znaczenie w konkurencjach biegowych. Nic bardziej mylnego, co zobaczyliśmy na przykład w trakcie Copernicus Cup. Mityng ten odbył się mniej więcej półtora tygodnia przed HMP i to na tym samym obiekcie. Wtedy to 35-latka ustanowiła swoją życiówkę na dystansie 400 metrów. Poprawiła się aż o 8 setnych sekundy i ostatecznie uzyskała rezultat na poziomie 50,57, z którego była bardzo zadowolona.

Oprócz wspomnianych gwiazd w finale zameldowało się oczywiście jeszcze kilka innych zawodniczek. Grono 6 uczestniczek uzupełniły Alicja Wrona-Kutrzepa, Anna Maria Gryc oraz Kinga Gacka, która też już ma na koncie duże sukcesy – na przykład brąz w sztafecie 4x400 metrów kobiet na Halowych Mistrzostwa Świata z 2022 roku.

Marika Popowicz-Drapała znów zachwyciła

Rywalizacja o tytuł mistrzyni naszego kraju zapowiadała się więc emocjonująco, nawet jeśli w stolicy województwa Kujawsko-Pomorskiego nie stawiła się Natalia Kaczmarek. Mimo wszystko kibice nie mieli na co narzekać, ponieważ w biegu kobiet na 400 metrów emocji nie brakowało.

Na starcie na prowadzenie wyszła Popowicz-Drapała, wyprzedzając Święty-Ersetic. Na półmetku taki stan rzeczy się utrzymywał, a na trzecim miejscu biegła Kinga Gacka. Dokładnie w tej kolejności zawodniczki wbiegły na metę. Popowicz-Drapała wygrała złoty medal z czasem 51,87 sekundy. Tym samym ustanowiła swój nowy rekord życiowy. Iga Baumgart-Witan finiszowała na czwartej pozycji.

