Polska mistrzyni nie wystartuje na igrzyskach. Ogłosiła, że kończy karierę

Angelika Cichocka to mistrzyni Europy z Amsterdamu i dwukrotna medalistka halowych mistrzostw Europy. W 2014 roku została też halową wicemistrzynią świata. Jeśli wspominamy te wszystkie sukcesy, to mówimy oczywiście o rywalizacji w biegach średniodystansowych, czyli na 800 oraz 1500 metrów. W poprzednim roku miała problemy ze zdrowiem, ale liczyła, że będzie w stanie przygotować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Niestety to się nie stanie. Cichocka ogłosiła, że kończy karierę.

Zdrowie nie pozwoliło Cichockiej na więcej

Angelika Cichocka w minionym sezonie liczyła na bardzo dobre wyniki i powrót do dyspozycji, którą prezentowała przed laty. Mówimy przecież o jednej z najlepszych biegaczek w Europie. Doświadczona lekkoatletka marzyła o tym, by w Paryżu dotrzeć do olimpijskiego finału. Zrobiła wiele, by przez ponad rok dostać się na najlepsze obozy. Cóż jednak z tego, kiedy do gry wchodziły kłopoty ze zdrowiem.

Wyszło na to, że w 2023 roku Cichocka nie spędziła zbyt dużo czasu na bieżni. Mogliśmy ją natomiast widywać w roli ekspertki w stacji TVP Sport. Tak było przy największych lekkoatletycznych imprezach. Już wtedy sportsmenka zaczęła sobie zdawać sprawę, że z misji Paryż mogą wyjść nici.

– W sierpniu, kiedy byłam z ekipą TVP Sport na mistrzostwach świata w Budapeszcie, chyba już to zaczynałam rozumieć. Że to już się nie uda. I został żal. Bo żeby jednak być w tym Paryżu, przed sezonem 2023 dołączyłam do włoskiego teamu. Wyjeżdżałam do Kenii, do Włoch, trenowałam bardzo mocno. Aż za mocno, chociaż sądziłam, że to musi być teraz. Że to ostatni moment, aby coś dogonić – powiedziała Cichocka w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Cichocka została radną

Nie można wykluczyć, że 36-latka pozostanie blisko lekkoatletyki w roli ekspertki. Dotychczas radziła sobie w tym aspekcie naprawdę dobrze. Na brak zajęć na pewno nie będzie narzekać. W ostatnich wyborach samorządowych została wybrana do Rady Powiatu Bytowskiego. Tym samym można się spodziewać, że zajmie się zaangażowaniem w lokalną społeczność.

