Rewelacyjny bieg Natalii Kaczmarek. Polka blisko historycznego wyniku

Dla zobrazowania dokonania Natalii Kaczmarek w sobotnie wczesne popołudnie, patrząc na polskie zegarki, warto zauważyć, że polska lekkoatletka w karierze – na tym etapie startów – tak szybko nie biegała. Wynik 50,29 na 400 metrów daje wielką nadzieję, że Polka w tym roku może dokonać naprawdę wielkich rzeczy.

Diamentowa Liga: Świetny bieg Natalii Kaczmarek w Xiamen

Pierwsza odsłona tegorocznej Diamentowej Ligi to chińskie Xiamen. W deszczowej aurze najlepsze lekkoatletki i najlepsi lekkoatleci zaczęli rywalizacje, jako przetarcie przed olimpijskimi wyzwaniami oraz w walce o pokaźne pieniądze.

Polskich kibiców z pewnością ucieszył bieg w wykonaniu Kaczmarek. Mistrzyni olimpijska (Tokio 2021), Europy (2018) czy wicemistrzyni świata (Budapeszt 2023), pobiegła w Chinach z czasem 50,29. Dla porównania, w poprzednim sezonie Polka wykręciła 51,64. Kaczmarek na mecie przegrała tylko z mistrzynią świata Marileidy Paulino. Będąca w kapitalnej dyspozycji rywalka pobiegła 50,08.

Dodajmy, że dla Kaczmarek to pierwszy start na otwartym stadionie w tym sezonie. Wydaje się, że złamanie granicy 50 sekund, może się naprawdę udać. Dodajmy, że po występie w Chinach Polka przenosi się do Miami na kolejne zgrupowanie.

Kolejne zawody Diamentowej Ligi 2024 odbędą się w Szanghaju. Będą mieć miejsce już 27 kwietnia. Warto przypomnieć, że 25 sierpnia odbędzie się polska odsłona tego najbardziej prestiżowego, lekkoatletycznego cyklu. Diamentowa Liga zawita na Stadion Śląski w Chorzowie, jako 16. Memoriał im. Kamili Skolimowskiej.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

