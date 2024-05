Poruszająca wizyta polskich mistrzów. Dali mnóstwo radości dzieciom

Justyna Święty-Ersetic to mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z igrzysk w Tokio (2021) z biegów sztafetowych na 400 metrów. Za to Marek Plawgo biegał przed laty na tym samym dystansie, zgarniając medale na mistrzostwach świata oraz Europy (mistrz HME 2002). Niestety, w przypadku najważniejszej imprezy, tj. igrzysk olimpijskich (Pekin 2008) polski lekkoatleta doznał kontuzji, która utrudniła starty i skończyło się na finale i szóstym miejscu. Co przy problemach ze stopą pokazało, jak wielkim biegaczem był Plawgo.

Justyna Święty-Ersetic i Marek Plawgo dla dzieci

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z wizyty dwójki znanych i lubianych z lekkoatletycznych aren. Święty-Ersetic i Plawgo odwiedzili Dom Aniołów Stróżów w Katowicach. To organizacja, która od 30 lat pomaga dzieciom z Katowic oraz innych miast. Zarówno tym potrzebującym, ze względu na trudną sytuację materialną, jak i samotnym, młodzieży potrzebującej pomocy psychicznej.

Każdy gest taki, jak wykonany został przez pomysłodawców sprawdzenia dwójki znanej z lekkoatletycznych aren, a dodatkowo wywodzących się ze śląskich terenów, jest cenny.

– Justyna Święty-Ersetic. To jest absolutna gwiazda biegu na 400 metrów. Dzisiaj Justyna ma dla was fajne zaproszenia. Do tego, żeby oglądać najlepszych lekkoatletów na świecie. Jak przyjdziesz na stadion 25 sierpnia, to ja ci obiecuję, ścigamy się! Na rowerze? Ty na rowerze, a ja będę biegł. Okej – z uśmiechem mówił do zgromadzonych dzieci, zakładając się z jednym Marek Plawgo.

twitter

Podopieczne i podopieczni Dom Aniołów Stróżów w Katowicach otrzymali wejściówki na imprezę, która równo za 100 dni odbędzie się na Stadionie Śląskim.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2024 coraz bliżej!

Kiedy dokładnie będzie można zobaczyć śmietankę lekkoatletycznego świata w Polsce? Będzie to mieć miejsce 25 sierpnia. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie obchodzić swoją 15. edycję. Po raz trzeci Diamentowa Liga zawita na Stadionie Śląskim.

Czytaj też:

Dramat polskiej lekkoatletki przed IO. Wróciły stare demonyCzytaj też:

Gwiazda lekkoatletyki mierzy wysoko. To jest w jego zasięgu