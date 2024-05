Alarm przed igrzyskami olimpijskimi. Polska lekkoatletka opuszcza ważną imprezę

Pochodząca z Warszawy lekkoatletka nadal nie może wrócić do regularnego biegania, walcząc z bólem. Z tego też względu start na ME 2024 w kontekście późniejszej walki o występ na igrzyskach w Paryżu, okazał się nie mieć większego sensu.

Anna Kiełbasińska nie wystąpi na mistrzostwa Europy w Rzymie

Po wieściach, pojawiających się w mediach społecznościowych, głos ws. startu na ME zabrała sama zainteresowana, kierując słowa prosto do kibiców.

– Cześć wam! Przychodzę teraz z oficjalną wiadomością ode mnie. A nie tą, którą ktoś mógł widzieć na portalach. Niestety nie zobaczycie mnie na mistrzostwach Europy w tym roku, pomimo kwalifikacji, jaką zdobyłam w poprzednim roku. Musieliśmy podjąć taką decyzję. Ta decyzja na dzień dzisiejszy wydaje się najmądrzejsza i najrozsądniejsza, w obecnym stanie, w jakim jesteśmy. W moim stanie zdrowotnym – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych sama lekkoatletka.

Kiełbasińska zdradziła, że ma problem, który ciągnie się już od kilku lat. Mowa o dolegliwościach ze ścięgnami Achillesa. Jak przyznała, to konsekwencja 20. lat biegania i obciążeń związanych z regularnymi startami na zawodowym poziomie. A dodatkowo kontuzji, których nie brakowało w trakcie kariery wicemistrzyni olimpijskiej (2021) z biegu sztafetowego na dystansie 4x400 metrów.

Co z igrzyskami w Paryżu? Kiełbasińska przyznała, że będzie robić wszystko, żeby móc wystartować w stolicy Francji. Póki co jednak musi walczyć z bólem, który uniemożliwia normalne bieganie, a co dopiero startowanie w międzynarodowej rywalizacji.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

