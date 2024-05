Natalia Kaczmarek zaczarowała bieżnię. Zobacz imponujące zwycięstwo Polki

Nie jest tajemnicą, że Natalia Kaczmarek to duża nadzieja olimpijska w gronie reprezentacji Polski przygotowującej się do igrzysk w Paryżu. Lekkoatletka ma zresztą na swoim koncie już złoto i srebro przywiezione z Tokio (2021), wówczas jednak były to biegi sztafetowe. Przed Paryżem Polka może mieć nadzieje na sukces również indywidualnie.

Natalia Kaczmarek z najlepszym wynikiem w sezonie!

Miting w Ostrawie nie rozpieścił startujących w warunki atmosferyczne. Wiatr oraz przelotne opady deszczu z pewnością nie były idealnym scenariuszem do osiągania imponującym rezultatów. Kaczmarek pokazała jednak, że jej forma jest wysoka niezależnie od tego, z jakimi trudnościami pogodowymi trzeba się mierzyć.

Podczas biegu co prawda nie padało, ale Polka musiała się mierzyć z mokrą nawierzchnią oraz wspomnianym wiatrem. Dodatkowo Kaczmarek biegła wyraźnie przed swoimi rywalkami, co z pewnością nie jest proste, kiedy chce się osiągnąć naprawdę dobry wynik. W Ostrawie Polka pobiegła jednak równym tempem, ostatecznie osiągając czas 50,09 s. To najlepszy wynik polskiej lekkoatletki w sezonie.

Warto odnotować, że za plecami Kaczmarek zameldowała się reprezentantka gospodarzy, zaledwie dziewiętnastoletnia Lurdes Gloria Manuel, bijąc swój rekord życiowy. Czeska może się teraz pochwalić wynikiem 50,59 s.

Kolejna okazja do startu Kaczmarek to Diamentowa Liga w Oslo (30 maja) oraz nadchodzące mistrzostwa Europy w Rzymie (7-12 czerwca).

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

