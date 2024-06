Wojciech Nowicki triumfuje po wielkich emocjach. Mamy pierwsze złoto mistrzostw Europy!

Z rzutem młotem panów tradycyjnie już wiązaliśmy spore nadzieje medalowe. W eliminacjach kapitalnie spisał się Wojciech Nowicki, który wszedł do finału z wynikiem 79 metrów. Nikt nie rzucał dalej od niego. Nieco większe kłopoty miał Paweł Fajdek, który ostatecznie awansował z rezultatem 75,17 metra. Tak czy inaczej, rozgrywka o podium zapowiadała się emocjonująco.

Wojciech Nowicki zwycięski po wielkich emocjach

Nowicki rozpoczął niedzielny finał z wysokiego C. Polak uzyskał 78,61 metrów i po pierwszej kolejce objął prowadzenie. Później Merlin Hummel uzyskał wynik 78,85 m, ale zepchnął naszego zawodnika na drugie miejsce tylko na chwilę. Nowicki bowiem odpowiedział rezultatem 80,14 m! Nie minęło dużo czasu, a znów otrzymaliśmy potwierdzenie, że w walce o medale będzie się działo sporo. Michajło Kochan z Ukrainy rzucił bowiem 80,10 m.

Wówczas podopieczny Joanny Fiodorow utrzymał jeszcze prowadzenie, ale potem Bence Halasz posłał młot na odległość 80,49 m i objął prowadzenie. W cieniu najlepszych był Fajdek, który zajmował przez pewien czas siódme miejsce z wynikiem 77,29 m. W piątej próbie poprawił go o 21 centymetrów.

Niestety w tej samej kolejce Kochan uzyskał 80,18 m, a Nowicki w swoim stylu był szybki w kole, ale nie mógł przekroczyć granicy 80 metrów. To jednak stało się w ostatniej próbie! Polak zanotował przy swoim nazwisku odległość 80,95 m. Halasz już nie odpowiedział. Paweł Fajdek zajął szóste miejsce z wynikiem 77,50 m.

Kontynuacja sukcesów Nowickiego

Dla 35-latka to już trzeci złoty medal mistrzostw Europy z rzędu. Do tego trzeba jeszcze doliczyć brąz z 2016 roku, który wywalczył w Amsterdamie. Jeśli chodzi o tegoroczne mistrzostwa Europy w Rzymie, to Polska ma już trzy medale na koncie – jedno złoto oraz dwa brązy.

