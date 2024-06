Katastrofa polskich sztafet w Rzymie. Smutne zakończenie mistrzostw Europy

Polski zespół pań w środowym finale w Rzymie pobiegł w składzie: Kryscina Cimanouska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Ostatecznie nie udało się przekazać pałeczki na ostatniej zmianie, pomiędzy Stefanowicz a Swobodą. Tym samym przy wyniku Polek zapisano DNF, tj. polskie reprezentantki nie ukończyły biegu.

Przypomnijmy, że podczas ME przed dwoma laty, w Monachium, na tym samym dystansie polska drużyna 4x100 metrów zdobyła srebrny medal.

Lekkoatletyczne ME: Polskie sztafety 4x100 metrów nie ukończyły finałów

Panowie pobiegli za to w zestawie Łukasz Żok, Marek Zakrzewski, Łukasz Żak, Dominik Kopeć. Ostatecznie zamiast walki o minimum olimpijskie, skończyło się na... nieukończonym biegu. Zakrzewski nie przekazał bowiem pałeczki podczas zmiany Żakowi.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

