Natalia Kaczmarek jasno o stanie swojego zdrowia. To były niepokojące obrazki

Przypomnijmy, że nasza mistrzyni w kapitalnym stylu zwyciężyła w indywidualnej rywalizacji na dystansie 400 metrów. Natalia Kaczmarek została mistrzynią Europy, a dodatkowo pobiła wieloletni rekord Polski, ustanowiony przez nieodżałowaną Irenę Szewińską. Kaczmarek w Rzymie wygrała z czasem 48,98 s.

Natalia Kaczmarek o swoim zdrowiu. Groźne sceny na ME w Rzymie

Oprócz indywidualnego startu Kaczmarek zaprezentowała się również w sztafecie 4x400 metrów. Choć wydawało się, że Polki mają potencjał na sięgnięcie po medal, ostatecznie skończyło się na szóstej pozycji w finale.

Polskie biegaczki dały z siebie jednak wszystko. Na mecie gorzej poczuła się Kaczmarek, swoje problemy miała również Marika Popowicz-Drapała. Mistrzyni Europy za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, jak wygląda stan jej zdrowia. Na szczęście, chwilowe osłabienie wywołane było wcześniejszymi, drobnymi kłopotami.

„Wiem, że po wczorajszym (tj. środowym dop. eMPe) biegu pojawiły się różne informacje o moim stanie zdrowia. Chciałbym wszystkich uspokoić, już wszystko w porządku:) Wczorajsze gorsze samopoczucie miało związek prawdopodobnie z infekcją, którą przechodziłam podczas Mistrzostw Europy. Dziękuję wszystkim za troskę” – napisała mistrzyni Europy z lekkoatletycznej imprezy w Rzymie.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

