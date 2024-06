Polska multimedalistka nie wystąpi na igrzyskach. „Zaczynam nowe życie”

Polscy lekkoatleci szykują się na igrzyska olimpijskie. Czołowi zawodnicy już dawno zdobyli kwalifikację uprawniającą ich do startu w Paryżu. Część dostanie się poprzez listę rankingową. To ostatni moment, by poprawić wyniki i pojawić się na imprezie czterolecia. Już wiadomo, że w polskiej kadry zabraknie wielokrotnej medalistki mistrzostw Europy.

Polska medalistka nie wystartuje na igrzyskach

Sofia Ennaoui to już niemalże weteranka polskiej lekkoatletyki. Polka urodzona w Maroku przez lata przywoziła do kraju medale wielkich imprez. Startująca w biegu na 1500 metrów zawodniczka od dawna liczyła na start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jedną z szans na kwalifikację miały być mistrzostwa Europy w Rzymie. Tam jednak podczas eliminacji doznała kontuzji ścięgna Achillesa. Ukończenie biegu miało charakter czysto symboliczny. Nie miała szans na wejście do finału.

Polka do tej pory nie wypełniła minimum kwalifikacyjnego. W sobotę podzieliła się z kibicami informacją, iż z powodu kontuzji nie powalczy o wyjazd na kolejne igrzyska. Do publikacji dodała zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

„Za mną operacja, która była dla mnie trudną, ale konieczną decyzją. Przez ostatnie lata z mniejszymi bądź większymi przerwami trenowałam z bólem. Bywały momenty cudowne takie jak medale mistrzostw Europy czy 5. miejsce na mistrzostwach świata, ale reszta była okraszona: niepewnością, frustracją, smutkiem i łzami, z którymi na co dzień mierzyłam się sama” – napisała lekkoatletyka. „Jak to mój trener powiedział: „Zaczynam nowe życie”. W tym wyjątkowym dla całego sportu roku będę trzymała kciuki za moje koleżanki i kolegów, którzy będą startowali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu” – dodała 28-latka.

instagram

Osiągnięcia Sofii Ennaoui

Urodzona w 1995 roku Sofia Ennaoui ma w dorobku srebrne i brązowe medale mistrzostw Europy oraz Halowych Mistrzostw Europy. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata Polka odpadła w eliminacjach.

Czytaj też:

Bieg życia Polki w cieniu Euro 2024! Morze łez pełnych szczęściaCzytaj też:

Świetne wieści dla Natalii Kaczmarek przed igrzyskami olimpijskimi. Ma jedną rywalkę mniej