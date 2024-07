Medalista olimpijski przecierał oczy ze zdumienia. „Największy talent jaki widziałem”

Wielkim krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie. Do Paryża wybierze się 213 reprezentantów Polski, z czego 113 kobiet oraz 100 mężczyzn. Wśród nich jest Kajetan Duszyński, czyli złoty medalista olimpijski Tokio w sztafecie mieszanej.

Medalista olimpijski: To były trudne trzy lata

Niestety nasz lekkoatleta nie wywalczył kwalifikacji indywidualnej. Kajetan Duszyński nie przypomina tego sportowa sprzed trzech lat. Nie biega tak szybko, jak np. w Bernie, gdzie uzyskał czas 44,92. Co jest tego powodem? – Co sezon zadaje sobie to pytanie. To dla mnie najważniejsze, by indywidualnie też biegać szybko. Analizowałem te lata między igrzyskami – wyznał w wywiadzie dla Interii.

– 2022 rok to było pasmo chorób. Co chwilę byłem chory i nie udało się przygotować. Z kolei w ubiegłym roku byłem w lepszej formie niż przed igrzyskami w Tokio. To było widać na treningach. Tym razem miałem pecha, bo dopadły mnie kontuzje, przez które nie mogłem pokazać tej dyspozycji – dodał.

Lekkoatleta wyznał, iż żałuje upadku podczas mistrzostw świata. – Nie pobiegłem w finale. Nie mogłem przez to w końcówce sezonu wrócić do indywidualnych startów, a bardzo mi na tym zależało. Ucierpiał też na tym rok olimpijski, bo nie udało mi się wywalczyć kwalifikacji i wystartuję tylko w sztafecie. To były rzeczywiście trudne trzy lata – dodał.

Kajetan Duszyński o swoim koledze: Największy talent, jaki widziałem

Kajetan Duszyński jest zawodnikiem AZS Łódź, gdzie wschodzi nowa gwiazda – Maksymilian Szwed. 19-latek finiszował z czasem 45.25, ustanawiając rekord życiowy oraz rekord Polski młodzieżowców.

– Zawsze w Maksa wierzyłem i powtarzam, że to jest największy talent, jaki widziałem. Od kilku lat przyglądam mu się na treningach lub razem ćwiczymy. Niby tej jego szybkości nie widać, ale biegnie bardzo swobodnie i wykręca takie czasy. To może być zawodnik bardzo wysokiej klasy, choć po sobie wiem, jak ten sport wygląda. Lekkoatletyka nie wybacza i nawet jedna kontuzja może wiele zniweczyć – zakończył.

