Szaranowicz zabrał głos ws. Babiarza. Mocne słowa

Sprawa zawieszenia przez TVP znanego komentatora sportowego Przemysława Babiarza jest komentowana przez polityków, sportowców i dziennikarzy. Głos zabrał też Włodzimierz Szaranowicz, legenda TVP i dziennikarstwa sportowego. W rozmowie z „Wprost” przyznał, że nie wyobraża sobie, by Babiarz „nie wrócił do komentowania”: – Przemek musi wrócić do TVP – mówi.

Wieloletni komentator sportowy najbardziej prestiżowych imprez sportowych w TVP, od igrzysk olimpijskich, przez mistrzostwa świata, po lekkoatletykę i skoki narciarskie, pytany przez „Wprost” o to, jak odebrał decyzję telewizji publicznej, wyznał, że podchodzi do tego spokojnie. – Wszystkie te podchody muszą się zakończyć. Nie wyobrażam sobie, by nie wrócił do komentowania. Musi wrócić do TVP – przekonuje Szaranowicz. Legendarny komentator wspomina też czasy wspólnej pracy z Przemysławem Babiarzem. – Znam go od początku kariery, całe życie pracowaliśmy razem, w pełni się uzupełniając. Niewątpliwie jest autorytetem w swojej dziedzinie, jednak każdy autorytet musi otrzeć się o taką sytuację, by się uodpornić – podkreślił.