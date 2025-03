Wicemistrzostwo Europy okraszone rekordem! Tak biega utalentowany Polak

Na medal halowych mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów mężczyzn Polska czekała od 2017 roku. Wówczas po srebrny krążek sięgnął Rafał Omelko. Ten sam lekkoatleta zdobył również brąz dwa lata wcześniej (2015), na imprezie tego samego typu.

Maksymilian Szwed ze srebrnym medalem. Jest nowy rekord Polski!

Żeby sięgnąć pamięcią do polskiego złota HME na 400 m, trzeba było się cofnąć aż do 2002 roku. Wówczas wygrywał Marek Plawgo, rekordzista kraju na tym dystansie, z czasem 45,39 s. Wynik wyśrubowany na tyle, że przez ponad dwie dekady żaden rodak nie był w stanie zbliżyć się do tego rezultatu. Aż do soboty 8 marca 2025 roku.

Rekord Polski został pobity przez Maksymiliana Szweda. Pochodzący z Łodzi rewelacyjny lekkoatleta młodego pokolenia, bo mający dopiero 20 lat. Szwed zdobył srebrny medal podczas finałowego biegu HME 2025 w Apeldoorn. Polski sprinter dobiegł do mety z czasem 45,31 s. Lepszy był tylko Attila Molnar. Wydaje się jednak, że jeszcze 5-10 metrów i Polak wyprzedziłby Węgra. Ale na to przyjdzie jeszcze czas.

– Cały czas sobie wyobrażałem, że dobiegam pierwszy, prawie się udało. Molnar jest za mocny jeszcze dla mnie. Jeszcze 10 metrów i może by się udało. Mega się cieszę, było dokładnie tak jak chciałem. To jest spełnienie marzeń. Nie ma miejsca na zarywanie nocek, niezdrowe jedzenie. W głowie tylko trening – przyznał Szwed dla TVP Sport.

Trzy medale reprezentacji Polski przed ostatnim dniem HME 2025

Srebrny medal Szweda to trzeci krążek dla Polski podczas trwających zmagań w Holandii. W piątek dwa medale przyniosły finały na 60 m przez płotki, zarówno wśród pań, jak i panów. Pia Skrzyszowska sięgnęła po brązowy medal, bijąc swój najlepszy wynik tego sezonu. Złoto dołożył za to Jakub Szymański.

W niedzielę (tj. 9 marca) ostatni dzień rywalizacji HME 2025. W Apeldoorn zaprezentuje się m.in. w biegu na 60 metrów Ewa Swoboda.

