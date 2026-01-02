Były mistrz Polski nie żyje. W reprezentacji zdobywał ważne medale

Lekkoatleta znany był głównie z sukcesów na arenie krajowej. Choć faktycznie, w swoim najlepszym okresie kariery, należał do czołówki na Starym Kontynencie.

Grzegorz Mądry nie żyje. Ogromna strata dla świata lekkoatletycznego

Smutne informacje zostały potwierdzone przez PZLA w internecie.

„Urodzony w 1954 roku w Zielonej Górze przez większość kariery reprezentował barwy stołecznego Akademickiego Związku Sportowego. Jako junior wziął udział w mistrzostwach Europy w Duisburgu, gdzie startował w finałach biegu na 200 metrów (5. miejsce) oraz sztafety 4x100 metrów (4. miejsce). W 1976 roku został w Warszawie halowym mistrzem Polski w biegu na 400 metrów, a 2 tygodnie później wywalczył w Monachium brązowy medal halowych mistrzostw Europy na tym dystansie. W Olympiahalle uzyskał czas 48.46. Wspólnie z kolegami zajął także piąte miejsce w sztafecie 4x100 metrów podczas mistrzostw Europy w Rzymie w roku 1974. Dwukrotny wicemistrz Polski na otwartym stadionie. Po zakończeniu kariery pracował jako trener. Cześć Jego Pamięci!” – napisano na oficjalnej stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Brązowy medal wspomnianych mistrzostw Europy w hali (1976) był największym sukcesem w karierze lekkoatlety, spoglądając na wyniki na arenie międzynarodowej.

Rekordy życiowe Mądrego na poszczególnych dystansach: na 100 m (10,55 s – z 1974 roku), na 200 m (21,22 s – 1974), na 400 m (47,56 s – 1976).

Jego strata z pewnością jest dużym ciosem dla polskiego świata lekkoatletycznego. Mowa bowiem o czołowym zawodniku w okresie swoich najlepszych startów w karierze, który potrafił się odnaleźć nie tylko w krajowej, ale też międzynarodowej rywalizacji. To smutny przełom roku dla polskiego sportu.

Grzegorz Mądry zmarł 31 grudnia 2025 roku.

