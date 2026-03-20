Wielkie święto sportu w Polsce! Kibice mogą być jednak mocno zaskoczeni
Wielkie święto lekkoatletyczne w Toruniu Źródło: Newspix.pl / Michal Laudy / PressFocus
Po 12 latach przerwy Polska znów gospodarzem Halowych Mistrzostw Świata. Mowa o lekkoatletycznej rywalizacji, która w dniach 20-22 marca odbędzie się w Toruniu.

To będą 21. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletycznych realiach w historii. Pierwsze w dziejach odbyły się w Paryżu w roku 1985. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń będzie gościć najlepsze lekkoatletki i najlepszych lekkoatletów globu – jako druga polska lokalizacja w historii. Polska była bowiem gospodarzem lekkoatletycznych HMŚ również w 2014 roku. Wówczas miejscem zmagań była Ergo Arena, czyli obiekt położony w trójmiejskich realiach, na granicy Gdańska i Sopotu.

Co ciekawe, podczas imprezy sprzed 12 lat Polska zakończyła rywalizację z dorobkiem trzech medali. Złoto zdobyła wówczas Kamila Lićwińko, nasza świetna przed laty skoczkini wzwyż.

Po dwunastu latach wśród faworytek w polskiej drużynie jest za to inna skoczkini, Maria Żodzik. Wicemistrzyni świata z Tokio, imprezy na otwartym stadionie, która odbyła się w 2025 roku. Na pewno mocna powinna być również Natalia Bukowiecka. Tradycyjnie specjalistka od biegu na 400 metrów, choć – co ciekawe – podczas HMŚ 2026 w nieco innym wydaniu.

O czym dokładnie mowa? Zmianie rozstrzygnięcia finałowej rywalizacji. Po zmianie przepisów odbędą się bowiem dwa biegi finałowe, a dopiero porównanie wyników, da ostateczne rozstrzygnięcie. Bukowiecka jest wśród tych, którym takie rozwiązanie nie do końca się podoba. Ale fakt faktem, nowe realia dotyczą wszystkich i trzeba się będzie po prostu dostosować.

Reprezentacja Polski na HMŚ 2026

Kobiety:

  • Magdalena Stefanowicz – bieg na 60 metrów
  • Ewa Swoboda – bieg na 60 metrów
  • Natalia Bukowiecka – bieg na 400 metrów, sztafety 4x400 m
  • Justyna Święty-Ersetic – bieg na 400 metrów, sztafety 4x400 m
  • Julia Jaguścik – bieg na 800 metrów
  • Anna Wielgosz – bieg na 800 metrów
  • Klaudia Kazimierska – bieg na 1500 metrów
  • Pia Skrzyszowska – bieg na 60 metrów przez płotki
  • Maria Żodzik – skok wzwyż
  • Anna Matuszewicz – skok w dal
  • Paulina Ligarska – pięciobój
  • Adrianna Sułek-Schubert – pięciobój
  • Weronika Bartnowska – sztafety 4x400 metrów
  • Anna Gryc – sztafety 4x400 metrów
  • Anastazja Kuś – sztafety 4x400 metrów
  • Klaudia Osipiuk – sztafety 4x400 metrów
  • Marika Popowicz-Drapała – sztafety 4x400 metrów

Mężczyźni:

  • Dawid Kopeć – bieg na 60 metrów
  • Oliwier Wdowik – bieg na 60 metrów
  • Filip Ostrowski – bieg na 800 metrów
  • Maciej Wyderka – bieg na 800 metrów
  • Kamil Herzyk – bieg na 1500 metrów
  • Damian Czykier – bieg na 60 metrów przez płotki
  • Jakub Szymański – bieg na 60 metrów przez płotki
  • Mateusz Kołodziejski – skok wzwyż
  • Konrad Bukowiecki – pchnięcie kulą
  • Kajetan Duszyński – sztafety 4x400 metrów
  • Marcin Karolewski – sztafety 4x400 metrów
  • Mikołaj Pyszka – sztafety 4x400 metrów
  • Mateusz Rzeźniczak – sztafety 4x400 metrów
  • Wiktor Wróbel – sztafety 4x400 metrów
  • Remigiusz Zazula – sztafety 4x400 metrów

Rekordowym wynikiem medalowym dla Polski w historii HMŚ było sięgnięcie po pięć krążków. Miało to miejsce w 2018 roku podczas imprezy w Birmingham. Rywalizacja rozpoczyna się w piątek (tj. 20 marca) od godziny 10:05, sesją poranną. I potrwa aż do niedzieli (tj. 22 marca) włącznie.

Transmisje z Torunia przeprowadzi Telewizja Polska, w głównej mierze na antenach TVP Sport, stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych.

Źródło: WPROST.pl / PZLA