Wielkie święto sportu w Polsce! Kibice mogą być jednak mocno zaskoczeni

To będą 21. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletycznych realiach w historii. Pierwsze w dziejach odbyły się w Paryżu w roku 1985. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń będzie gościć najlepsze lekkoatletki i najlepszych lekkoatletów globu – jako druga polska lokalizacja w historii. Polska była bowiem gospodarzem lekkoatletycznych HMŚ również w 2014 roku. Wówczas miejscem zmagań była Ergo Arena, czyli obiekt położony w trójmiejskich realiach, na granicy Gdańska i Sopotu.

Co ciekawe, podczas imprezy sprzed 12 lat Polska zakończyła rywalizację z dorobkiem trzech medali. Złoto zdobyła wówczas Kamila Lićwińko, nasza świetna przed laty skoczkini wzwyż.

Po dwunastu latach wśród faworytek w polskiej drużynie jest za to inna skoczkini, Maria Żodzik. Wicemistrzyni świata z Tokio, imprezy na otwartym stadionie, która odbyła się w 2025 roku. Na pewno mocna powinna być również Natalia Bukowiecka. Tradycyjnie specjalistka od biegu na 400 metrów, choć – co ciekawe – podczas HMŚ 2026 w nieco innym wydaniu.

O czym dokładnie mowa? Zmianie rozstrzygnięcia finałowej rywalizacji. Po zmianie przepisów odbędą się bowiem dwa biegi finałowe, a dopiero porównanie wyników, da ostateczne rozstrzygnięcie. Bukowiecka jest wśród tych, którym takie rozwiązanie nie do końca się podoba. Ale fakt faktem, nowe realia dotyczą wszystkich i trzeba się będzie po prostu dostosować.

Reprezentacja Polski na HMŚ 2026

Kobiety:

Magdalena Stefanowicz – bieg na 60 metrów



Ewa Swoboda – bieg na 60 metrów



Natalia Bukowiecka – bieg na 400 metrów, sztafety 4x400 m



Justyna Święty-Ersetic – bieg na 400 metrów, sztafety 4x400 m



Julia Jaguścik – bieg na 800 metrów



Anna Wielgosz – bieg na 800 metrów



Klaudia Kazimierska – bieg na 1500 metrów



Pia Skrzyszowska – bieg na 60 metrów przez płotki



Maria Żodzik – skok wzwyż



Anna Matuszewicz – skok w dal



Paulina Ligarska – pięciobój



Adrianna Sułek-Schubert – pięciobój



Weronika Bartnowska – sztafety 4x400 metrów



Anna Gryc – sztafety 4x400 metrów



Anastazja Kuś – sztafety 4x400 metrów



Klaudia Osipiuk – sztafety 4x400 metrów



Marika Popowicz-Drapała – sztafety 4x400 metrów

Mężczyźni:

Dawid Kopeć – bieg na 60 metrów



Oliwier Wdowik – bieg na 60 metrów



Filip Ostrowski – bieg na 800 metrów



Maciej Wyderka – bieg na 800 metrów



Kamil Herzyk – bieg na 1500 metrów



Damian Czykier – bieg na 60 metrów przez płotki



Jakub Szymański – bieg na 60 metrów przez płotki



Mateusz Kołodziejski – skok wzwyż



Konrad Bukowiecki – pchnięcie kulą



Kajetan Duszyński – sztafety 4x400 metrów



Marcin Karolewski – sztafety 4x400 metrów



Mikołaj Pyszka – sztafety 4x400 metrów



Mateusz Rzeźniczak – sztafety 4x400 metrów



Wiktor Wróbel – sztafety 4x400 metrów



Remigiusz Zazula – sztafety 4x400 metrów



Rekordowym wynikiem medalowym dla Polski w historii HMŚ było sięgnięcie po pięć krążków. Miało to miejsce w 2018 roku podczas imprezy w Birmingham. Rywalizacja rozpoczyna się w piątek (tj. 20 marca) od godziny 10:05, sesją poranną. I potrwa aż do niedzieli (tj. 22 marca) włącznie.

Transmisje z Torunia przeprowadzi Telewizja Polska, w głównej mierze na antenach TVP Sport, stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych.