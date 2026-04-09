Wielka legenda sportu nie żyje! Śmierć rekordzisty, mistrza świata i Europy
Lekkoatletyka

Świeczki Źródło: Pixabay / Arcaion
Imrich Bugár nie żyje. Legendarny dyskobol odszedł w wieku 70 lat. Słowacki lekkoatleta węgierskiego pochodzenia był m.in. medalistą olimpijskim (IO 1980).

Imrich Bugár to bardzo ważna postać sprzed lat, jeszcze za czasów istnienia takiego kraju, jak Czechosłowacja.

Dyskobol na przełomie lat 70. i 80. XX wieku był nie tylko najlepszy na Starym Kontynencie, ale również na całym świecie, spoglądając na jego osiągnięcia.

Mistrz świata z Helsinek z 1983 roku skończyłby 71 lat w najbliższy wtorek, tj. 14 kwietnia...

Niestety, o śmierci wielkiego mistrza poinformowano w środę, tj. 8 kwietnia.

Imrich Bugár nie żyje. To ogromna strata dla świata sportu

Czescy dziennikarze bardzo dokładnie opisują przebieg kariery swojej legendy. Co ciekawe, na początku swojej sportowej kariery późniejszy mistrz w rzucie dyskiem był bramkarzem, uprawiając piłkę ręczną.

Bugár doznał jednak kontuzji kostki i zdecydował, że chce spróbować innego sportu. Tak właśnie trafił do rywalizacji lekkoatletycznej, z którą związał swoje kolejne... 21 lat zawodowego uprawiania.

Największe sukcesy? Wspomniane mistrzostwo świata (1983 – z wynikiem 67,72 m), do tego mistrzostwo Europy (1982 – rezultat 66,64 m) oraz srebrny medal igrzysk olimpijskich (1980 – wynik 66,38 m). Co ciekawe, zdobycie MŚ w 1983 roku, było pierwszym w dziejach rozgrywania rywalizacji akurat w rzucie dyskiem, więc mowa o historycznym osiągnięciu na koncie Bugára.

Wiele wskazuje na to, że reprezentujący wówczas Czechosłowację lekkoatleta sięgnąłby po złoto olimpijskie, gdyby nie słynny bojkot igrzysk w Los Angeles (1984) przez kraje komunistyczne. Z tego też względu Bugár, jako mistrz świata z 1983, rok później nie dostał szansy na potwierdzenie swojej wielkiej, sportowej klasy, podczas imprezy w Stanach Zjednoczonych.

Nie zmienia to jednak faktu, że Bugár jeszcze dwukrotnie pojawiał się na igrzyskach, w 1988 (Seul) i 1992 (Barcelona) roku. W tym pierwszym przypadku był nawet chorążym reprezentacji Czechosłowacji. Sportowo to już jednak nie był czas Bugára, który zajął wówczas 12. miejsce w Seulu (60,88 m) oraz 20. w stolicy Katalonii (58,70 m).

Dyskobol jest jednak nadal rekordzistą Czech w rzucie dyskiem – z rezultatem 71,26 m. To też wynik plasujący Bugára na 16. miejscu w tabeli wszech czasów, patrząc na dokonania wszystkich dyskobolów w historii.

Czytaj też:
Aryna Sabalenka oficjalnie zrezygnowała! Nie będzie walki z Igą ŚwiątekCzytaj też:
Michał Winiarski szczególne doceniony. „Ma olbrzymią wiedzę o siatkówce”

Źródło: X / @sportCT