Wielka legenda sportu nie żyje! Śmierć rekordzisty, mistrza świata i Europy

Imrich Bugár to bardzo ważna postać sprzed lat, jeszcze za czasów istnienia takiego kraju, jak Czechosłowacja.

Dyskobol na przełomie lat 70. i 80. XX wieku był nie tylko najlepszy na Starym Kontynencie, ale również na całym świecie, spoglądając na jego osiągnięcia.

Mistrz świata z Helsinek z 1983 roku skończyłby 71 lat w najbliższy wtorek, tj. 14 kwietnia...

Niestety, o śmierci wielkiego mistrza poinformowano w środę, tj. 8 kwietnia.

twitter

Imrich Bugár nie żyje. To ogromna strata dla świata sportu

Czescy dziennikarze bardzo dokładnie opisują przebieg kariery swojej legendy. Co ciekawe, na początku swojej sportowej kariery późniejszy mistrz w rzucie dyskiem był bramkarzem, uprawiając piłkę ręczną.

Bugár doznał jednak kontuzji kostki i zdecydował, że chce spróbować innego sportu. Tak właśnie trafił do rywalizacji lekkoatletycznej, z którą związał swoje kolejne... 21 lat zawodowego uprawiania.

Największe sukcesy? Wspomniane mistrzostwo świata (1983 – z wynikiem 67,72 m), do tego mistrzostwo Europy (1982 – rezultat 66,64 m) oraz srebrny medal igrzysk olimpijskich (1980 – wynik 66,38 m). Co ciekawe, zdobycie MŚ w 1983 roku, było pierwszym w dziejach rozgrywania rywalizacji akurat w rzucie dyskiem, więc mowa o historycznym osiągnięciu na koncie Bugára.

Wiele wskazuje na to, że reprezentujący wówczas Czechosłowację lekkoatleta sięgnąłby po złoto olimpijskie, gdyby nie słynny bojkot igrzysk w Los Angeles (1984) przez kraje komunistyczne. Z tego też względu Bugár, jako mistrz świata z 1983, rok później nie dostał szansy na potwierdzenie swojej wielkiej, sportowej klasy, podczas imprezy w Stanach Zjednoczonych.

Nie zmienia to jednak faktu, że Bugár jeszcze dwukrotnie pojawiał się na igrzyskach, w 1988 (Seul) i 1992 (Barcelona) roku. W tym pierwszym przypadku był nawet chorążym reprezentacji Czechosłowacji. Sportowo to już jednak nie był czas Bugára, który zajął wówczas 12. miejsce w Seulu (60,88 m) oraz 20. w stolicy Katalonii (58,70 m).

Dyskobol jest jednak nadal rekordzistą Czech w rzucie dyskiem – z rezultatem 71,26 m. To też wynik plasujący Bugára na 16. miejscu w tabeli wszech czasów, patrząc na dokonania wszystkich dyskobolów w historii.

Czytaj też:

Aryna Sabalenka oficjalnie zrezygnowała! Nie będzie walki z Igą ŚwiątekCzytaj też:

Michał Winiarski szczególne doceniony. „Ma olbrzymią wiedzę o siatkówce”