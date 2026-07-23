Koniec z seksualizacją sportu. Ten krok wzbudza skrajne emocje

To właśnie w tym miejscu bardzo często można w Polsce śledzić wydarzenia związane z lekkoatletyczną rywalizacją. TVP Sport ma w planach transmisje z lekkoatletycznych MP. Te będą mieć miejsce już w najbliższy weekend.

102. PZLA Mistrzostwa Polski tym razem odbędą się w Białymstoku i potrwają w dniach 24-26 lipca.

– Ten stadion jest miejscem bardzo ważnym dla polskiej lekkoatletyki. Odbędzie się tutaj ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Ci, którzy nie mają jeszcze minimów, będą tutaj starali się uzyskać te wskaźniki. Będziemy mieli zatem przegląd całej polskiej kadry – podkreślił prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, za pośrednictwem oficjalnego serwisu internetowego federacji.

Dodajmy, że arena zmagań MP 2026, czyli stadion imienia Wojciecha Nowickiego na Zwierzyńcu, świętuje w tym roku jubileusz stulecia. Z tej okazji władze Białegostoku podjęły decyzję o kandydowaniu do roli gospodarza mistrzostw Polski, a pozytywną decyzję w tym względzie, tj. organizację imprezy, Białystok otrzymał już dwa lata temu.

Stop seksualizacji w świecie sportu kobiet. Ważna decyzja nadawców

Lekkoatletyczne święto w Białymstoku będzie również ważnym testem dla nadawcy, czyli wspomnianego wcześniej TVP Sport.

Europejska Unia Nadawców w porozumieniu z European Athletics postanowiły walczyć z seksualizacją zawodniczek podczas zawodów lekkoatletycznych. Konkretnie chodzi o ujęcia kamery utrzymujące uwagę oglądających na ciałach lekkoatletek.

Głos ws. nowych regulacji oraz rzeczonych transmisji z MP 2026 zabrał dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski.

– Otrzymaliśmy już zestaw dobrych praktyk i będziemy brać je pod uwagę już podczas najbliższych transmisji, które będą produkowane przez TVP. Mowa już o lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w Białymstoku. Będzie to pierwszy raz, więc jeszcze jakiś błąd może się przydarzyć, ale dążymy do wdrożenia wszystkich zaleceń – przyznał Kwiatkowski dla WP/SportoweFakty.

Szczególna uwaga względem nowych rozwiązań ma dotyczyć takich sportów, jak skok wzwyż, skok w dal czy skok o tyczce. Zmiana sposobu pokazywania rywalizacji lekkoatletek wzbudza wśród internautów skrajne emocje. Słuszność tego kroku jest podważana, sporo jest też jednak głosów rozsądku, mówiących o konieczności zmiany patrzenia na rywalizację kobiet.

Przypomnijmy, że mistrzostwa kraju w Białymstoku będą dla lekkoatletek i lekkoatletów ostatnią szansą na wypełnienie potrzebnych norm wynikowych, dających kwalifikację do reprezentacji na nadchodzący, europejski czempionat w Birmingham.

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