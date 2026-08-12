Cichy bohater reprezentacji Polski. Życiowy sukces dzięki drugiej szansie

Po raz ostatni na 100 metrów w finale lekkoatletycznych ME z Polaków wystąpił Dariusz Kuć. Miało to miejsce w 2006 roku. Ostatecznie w finałowej batalii stanęło na lokacie numer 6. Dominik Kopeć nie tylko przełamał tę fatalną serię braku Polaka w finale sprinterów, ale dodatkowo zajął świetne 5 miejsce.

Osiągając przy tym czas, którego z pewnością nie może się wstydzić. Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę fakt, że Kopeć startował... praktycznie bez rozgrzewki, w ostatniej chwili dostając przepustkę do finału ME 2026, to rewelacyjne osiągnięcie.

Dominik Kopeć bohaterem! Życiowy sukces Polaka na mistrzostwach Europy

Zawodnik, który na co dzień broni barw Agrosu Zamość osiągnął rezultat, który jest najlepszym wynikiem Polaka na 100 metrów od 44 lat. W 1982 roku brązowy medal wywalczył Marian Woronin. Kopeć ostatecznie do mety dobiegł z czasem 10,29 s.

Warto dodać, że początkowo wydawało się, że Kopeć nie pobiegnie w finale, do którego zabrakło Polakowi na mecie półfinałowego biegu 0,02 sekundy. Ostatecznie jednak kontuzja jednego z przeciwników sprawiła, że otworzyła się szansa dla Polaka. A mający 31 lat Kopeć skrzętnie z niej skorzystał.

Rezultat Polaka był nieco w cieniu wielkiego sukcesu i wicemistrzostwa Europy, które kilkanaście minut wcześniej w świetnym stylu wywalczyła Pia Skrzyszowska (bieg na 100 m przez płotki). Ale z pewnością lekkoatleta zasłużył na słowa pochwały za to, czego dokonał podczas startu w Birmingham.

Dodajmy, że Kopeć to brązowy medalista ME 2022. Mowa jednak o biegu sztafetowym 4x100 metrów.

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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