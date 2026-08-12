Anita Włodarczyk znowu to zrobiła! Duża klasa polskiej mistrzyni

Tym samym polski młot po raz pierwszy od ponad dekady nie przyniósł na lekkoatletycznych ME żadnego medalu. We wtorek (tj. 11 sierpnia) najbliżej był Paweł Fajdek. Ostatecznie pięciokrotny mistrz świata zajął 5. miejsce. Podczas eliminacji przepadł za to mistrz Europy z poprzedniego czempionatu Starego Kontynentu – Wojciech Nowicki.

Anita Włodarczyk tuż za podium! Polska mistrzyni walczyła do końca

Żeby jednak nie było tak negatywnie, warto dodać, że występ Anity Włodarczyk w środowym (tj. 12 sierpnia) finale, był budujący. Trzykrotna mistrzyni olimpijska z rzutu na rzut wydawała się nabierać coraz większego tempa i do podium zabrakło naprawdę niewiele. A przypomnijmy, że mowa o sportsmence, która ma już 41 lat.

– Z rzutu na rzut się rozkręcałam. 4. miejsce znowu, po Paryżu. Nie poddajemy się, będę jeszcze trenować. Fajnie się czułam, ja lubię startować w finałach. Medal leżał na tacy. 72,88 rzucałam już w tym roku. Przed konkursem nie wiem, czy bym stawiała, że będę czwarta. Z optymizmem patrzymy na kolejny sezon. Dzisiejszym startem zakończyłam starty, teraz zaczynam wakacje. A potem powrót do pracy – przyznała Włodarczyk.

Warto dodać, że oprócz Włodarczyk w ścisłym finale ME (tj. ośmiu najlepszych młociarek) znalazła się również Aleksandra Śmiech. Druga z Polek zajęła ósmą pozycję, osiągając wynik 69,12 m.

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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