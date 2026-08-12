Trzeci dzień ME i trzeci medal! Świetne wieści dla polskiego sportu

Warto dodać, że w przypadku tego lekkoatlety mowa również o halowym mistrzu świata w biegu na 60 m przez płotki. Co więcej, to złoto pojawiło się na szyi Jakuba Szymańskiego również w 2026 roku.

Tym razem, już na otwartym stadionie, stanęło na brązowym medalu. Polak osiągnął wynik 13,26 s. Dokładnie taki sam czas Szymański zanotował w półfinale, również rozgrywanym w środowej (tj. 12 sierpnia) sesji wieczornej na ME w Birmingham.

Przypomnijmy, że oprócz brązowego krążka Szymańskiego, Polska ma również dwa wicemistrzostwa Europy. Zdobyły je Pia Skrzyszowska (bieg na 100 m przez płotki) oraz Ewa Swoboda (bieg na 100 m).

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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