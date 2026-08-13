Natalia Bukowiecka świetna na ME! Ależ start polskiej mistrzyni

Warto przypomnieć, że w przypadku Natalii Bukowieckiej, mowa o obrończyni tytułu mistrzyni Europy z 2024 roku. Polka zwyciężyła wówczas w rywalizacji na 400 metrów w Rzymie.

Teraz o medale lekkoatletki i lekkoatleci z Europy walczą w Birmingham.

Natalia Bukowiecka najszybsza na 400 metrów! Świetny występ Polki

Spoglądając na wszystkie biegi półfinałowe, Bukowiecka osiągnęła najlepszy rezultat. Był to również najszybszy bieg Polki w sezonie 2026.

W kontekście czołowej trójki – drugą najszybszą była Holenderka Lieke Klaver (49,71) a wirtualne podium uzupełniła Norweżka Henriette Jaeger (49,80).

Warto przypomnieć, że dla Bukowieckiej był to drugi start podczas tegorocznych ME. Już pierwszego dnia Polka zaprezentowała się bowiem w rywalizacji mikstów w sztafecie 4x400 m. Ostatecznie reprezentacja Polski zajęła tam 4 miejsce, w dużej mierze dzięki... świetnej końcówce właśnie w wykonaniu brązowej medalistki IO 2024.

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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