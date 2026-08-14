Mistrzyni świata z Polski uratowała finał! Co będzie z Natalią Bukowiecką?

Ta pozycja pozwoliła jakkolwiek myśleć o szansach na awans – nie bezpośrednio z miejsca – a z czasem do finału biegu sztafetowego.

Polski zespół pobiegł w składzie: Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Kinga Gacka oraz Anastazja Kuś. Czas na mecie? 3:26,92.

Na ostatniej zmianie wspominana Kuś, czyli świeżo upieczona mistrzyni świata U-23 na 400 metrów, wyprzedziła rywalki. Gdyby nie to, Polki znalazłyby się poza strefą szans na awans do finałowej batalii.

Warto dodać, że wśród startujących zabrakło Natalii Bukowieckiej. Mistrzyni Europy dzień wcześniej startowała indywidualnie, osiągając najlepszy czas półfinałów w rywalizacji na 400 metrów. Można się zatem spodziewać, że po sobotnim starcie w finale w pojedynkę, w niedzielę w biegu sztafetowym polska drużyna zyska naprawdę wsparcie z najwyższej półki.

Z Bukowiecką w składzie i z dużo lepszymi zmianami (w eliminacjach nie wyglądało to idealnie), Polki mogą nawet realnie włączyć się do gry o naprawdę wysokie lokaty.

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

Czytaj też:

Z piekła do nieba! Dyskwalifikacja w biegu sztafety Polaków na ME Czytaj też:

Jej historia jest wielką inspiracją. Lekkoatletka chce spełnić marzenia