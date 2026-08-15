Bukowiecka zachwyciła w wielkim finale ME. Co za finisz Polki!

Natalia Bukowiecka wróciła do wielkiej formy dokładnie wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebowała. W sobotę 15 sierpnia Polka stanęła na starcie finału biegu na 400 metrów podczas mistrzostw Europy w Birmingham.

Była jedną z głównych kandydatek do medalu i nie zawiodła oczekiwań. Polka przystępowała do biegu również jako obrończyni tytułu wywalczonego podczas mistrzostw Europy w 2024 roku.

ME Birmingham 2026. Fenomenalny półfinał Bukowieckiej

Już w półfinale reprezentantka Polski pokazała, że stać ją na wielki wynik. Natalia Bukowiecka wygrała swoją serię w czasie 49,57 s, ustanawiając najlepszy rezultat w sezonie. Był to również najlepszy czas półfinałów. Dzięki temu do finału awansowała z pierwszym wynikiem spośród wszystkich zawodniczek.

Półfinałowy bieg był niezwykle ważny, ponieważ we wcześniejszych startach Natalia Bukowiecka nie była jeszcze w optymalnej formie i praktycznie nie schodziła poniżej 50 sekund. – Łatwo złota nie oddam – zapowiadała lekkoatletka.

Natalia Bukowiecka ze srebrem ME! Wyniki biegu na 400 m

Natalia Bukowiecka od początku finału trzymała się w ścisłej czołówce. Na 200. metrze była druga, jednak przed wejściem na ostatnią prostą spadła na trzecią pozycję.

Polka nie zamierzała jednak odpuszczać. Na finiszu stoczyła zaciętą walkę z Lieke Klaver i ostatecznie wyprzedziła Holenderkę, która uzyskała 50,15 s. Natalia Bukowiecka przecięła metę w czasie 50,04 s, zdobywając srebrny medal mistrzostw Europy.

Zdecydowanie poza zasięgiem rywalek była Henriette Jaeger. Norweżka pobiegła fenomenalnie uzyskując czas 49,04 s. Nie tylko sięgnęła po złoto, ale również ustanowiła rekord kraju oraz najlepszy wynik w tym sezonie na Starym Kontynencie.

Już po zakończeniu biegu na 400 m Małgorzata Hołub-Kowalik zwróciła uwagę na trudne warunki, w jakich rozegrano finał. Zawodniczkom nie pomagała pogoda, a szczególnie mocny wiatr, który utrudniał rywalizację na bieżni.

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