Tak gracze City cieszyli się po awansie do finału LM. Nagranie ma 1,4 mln wyświetleń

Manchester City w pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów pokonał Paris Saint-Germain 2:1. Podopieczni Pepa Guardioli w rewanżu na swoim stadionie dołożyli jeszcze dwa trafienia, dzięki czemu pewnie awansowali do finału rozgrywek. To historyczny sukces, ponieważ do tej pory Obywatele nie mieli okazji walczyć o tak prestiżowe trofeum. Ten sezon może okazać się zresztą najlepszym w historii klubu. Gracze z Etihad Stadium mają szanse nie tylko na triumf w LM, ale również w lidze angielskiej.

Już sam fakt gry w finale cieszy zawodników City, którzy świętowali po zakończeniu wtorkowego spotkania. Nagranie z szatni udostępnił na Twitterze rezerwowy bramkarz Zack Steffen. Na krótkim filmiku widać porozrzucane ubrania i tańczących piłkarzy oraz członków sztabu szkoleniowego. Materiał ma już 1,4 mln wyświetleń i doczekał się ponad 40 tys. polubień.

twitter

Gracze Manchesteru City już w środę 5 maja poznają swojego rywala w finale Ligi Mistrzów. Na Stamford Bridge w Londynie zostanie rozegrane rewanżowe spotkanie Chelsea z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu padł wynik 1:1 i to gospodarze są bliżej awansu do finału.

