Dobra wiadomość dla kibiców Realu. Kluczowy zawodnik może zagrać z Chelsea

Real Madryt boryka się z problemami kadrowymi, a w rewanżowym spotkaniu z Chelsea nie zagra kontuzjowany Raphael Varane. Linię defensywy może za to uzupełnić Sergio Ramos, który z powodu urazu nie wystąpił w pierwszym spotkaniu z londyńską drużyną.

Sergio Ramos zagra z Chelsea?

Na przedmeczowej konferencji prasowej Zinedine Zidane był pytany o to, czy Ramos zagra w środowy wieczór. – Mamy ze sobą naszego lidera i kapitana. Nie będę podejmował żadnego ryzyka. Sergio jest z nami a to oznacza, że jest gotowy do gry – wyjaśnił szkoleniowiec Królewskich cytowany przez BBC.

Kapitan Realu boryka się w tym sezonie z licznymi kontuzjami, przez co do tej pory rozegrał jedynie 15 spotkań ligowych (dla porównania, w ubiegłym sezonie wystąpił w 35 meczach). Do tego dołożył cztery występy w Lidze Mistrzów. Po raz ostatnio wybiegł na boisko 31 marca, kiedy to zagrał kilka minut w meczu reprezentacji Hiszpanii z Kosowem.

Brak Varane'a i niepewna forma Ramosa to szansa dla Chelsea, która w pierwszym starciu półfinałowym zremisowała w Madrycie 1:1. Ten wynik premiuje podopiecznych Thomasa Tuchela, który stanie przed szansą wprowadzenia po raz pierwszy od 9 lat ekipy ze Stamford Bridge do finału Ligi Mistrzów.

