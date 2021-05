Real Madryt i Chelsea w ostatecznej walce o finał. Kto zagra z Manchesterem City w Stambule?

W pierwszym spotkaniu na listę strzelców po stronie Chelsea wpisał się Christian Pulisic. Dla Realu Madryt bramkę zdobył niezawodny Karim Benzema. To było 71. trafienie francuskiego zawodnika w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jeśli Benzema zdobędzie gola w nadchodzącym meczu rewanżowym z The Blues, będzie zajmował samodzielnie 4. miejsce w rankingu strzelców wszechczasów Champions League. Wyprzedzać będą go już tylko Cristiano Ronaldo (132 bramki), Lionel Messi (120) i Robert Lewandowski (73).

Ostatni raz Chelsea znalazła się w półfinale Ligi Mistrzów w roku 2014. Mierzyła się wtedy z innym zespołem z Madrytu – Atletico. Pierwsze spotkanie skończyło się bardzo podobnym rezultatem co w tym roku, bowiem The Blues zremisowali wtedy z hiszpańskim klubem. Różnica jest taka, że był to remis bezbramkowy, a nie jak w przypadku potyczki z Realem 1:1. Kibice Chelsea na pewno nie chcą, żeby historia powtórzyła się również jeśli chodzi o drugi mecz, ponieważ w 2014 roku drużyna z niebieskiej części Londynu przegrała na własnym stadionie 1:3.

„Robimy to jako drużyna”

Na przedmeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel wyrażał zaufanie względem umiejętności swoich zawodników. – Mamy wystarczająco dużo szans, aby być może zdobyć więcej bramek. Jestem dość zrelaksowany i ufam moim piłkarzom. Tak jak powiedziałem, robimy to jako drużyna – powiedział niemiecki szkoleniowiec. Zwrócił on również uwagę na najważniejszy aspekt w kontekście walki o finał. – Najważniejsze jak my będziemy grać, z jaką intensywnością, jaką mamy wiarę w awans do finału, czy jesteśmy wystarczająco odważni i czy zagramy na swoim najwyższym poziomie – dodał Tuchel.

Chelsea – Real Madryt. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Chelsea i Realem Madryt rozpocznie się w środę 5 maja o godzinie 21. Transmisję można śledzić na kanale Polsat Sport Premium.

Czytaj też:

Trudny quiz przed półfinałem Ligi Mistrzów. Dasz radę z naszymi pytaniami?