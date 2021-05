Ciekawostki wokół finału Ligi Mistrzów. To trzecie takie starcie w historii

Tegoroczny finał Ligi Mistrzów będzie ósmym, w którym na finiszu tych rozgrywek zmierzą się drużyny z tego samego kraju. Przed Chelsea i City były to Liverpool i Tottenham w 2019 roku, Real Madryt i Atletico Madryt w 2016, ponownie Real i Atletico w 2014, Bayern Monachium i Borussia Dortmund w 2013, Manchester United i Chelsea w 2008, AC Milan i Juventus w 2003 oraz Real Madryt i CF Valencia w 2000 roku.

Trzecia szansa Chelsea na Puchar Europy

Jak wynika z powyższej listy, pojedynek Chelsea z Manchesterem City będzie trzecim w historii finałem Ligi Mistrzów z udziałem dwóch angielskich drużyn. Dla podopiecznych Pepa Guardioli będzie to pierwsza taka szansa, dla londyńczyków prowadzonych przez Thomasa Tuchela – trzecia w historii klubu. W 2008 roku The Blues przegrali w finale z Manchesterem United, w 2012 wygrali to cenne trofeum w starciu z Bayernem Monachium.

Chelsea i Manchester City. Droga do finału LM

Na swojej drodze do finału Manchester City minął w tym roku silnych rywali. W 1/8 pokonał Borussię Moenchengladbach, w ćwierćfinale Borussię Dortmund, a w półfinale Paris Saint Germain. Z kolei Chelsea w 1/8 odprawiła Atletico Madryt, w ćwierćfinale FC Porto, a w półfinale Real Madryt.

