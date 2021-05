UEFA: Finał Ligi Mistrzów nie odbędzie się w Stambule. Znamy lokalizację

8 maja pojawiła się informacja, że brytyjski rząd umieścił Turcję na czerwonej liście. Wszystko to z powodu nowej fali koronawirusa, która wystąpiła w tym kraju. Podróżowanie do i z Turcji wiąże się zatem z kwarantanną, na którą żaden z klubów występujących w finale nie może się zgodzić.

Jako że obaj finaliści są z Anglii, przez pewien czas na poważnie rozważano opcję zorganizowania spotkania w Londynie, na słynnym stadionie Wembley. Ostatecznie jednak UEFA zdecydowała się na Portugalię i Porto. Ustalono, że na Estadio do Dragao wpuszczonych zostanie co najmniej po 6 tys. kibiców obu drużyn. Całkowita pojemność obiektu to 50 tys. miejsc, jednak ze względu na pandemię i obostrzenia wypełnienie stadionu nie będzie możliwe.

Finał Ligi Mistrzów i Ligi Europy

Do finału Ligi Mistrzów awansowały dwie angielskie drużyny – Manchester City i Chelsea. Obywatele pokonali w półfinałowym dwumeczu francuskie PSG, a The Blues w bardzo dobrym stylu wyeliminowali Real Madryt. Ostatni mecz tegorocznej edycji Champions League rozegrany zostanie w sobotę 29 maja o 21:00. Wcześniej odbędzie się finał Ligi Europy, w którym zmierzą się Manchester United i Villareal. Ten mecz zostanie rozegrany w środę 26 maja w Gdańsku.

