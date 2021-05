Pogrom w Lidze Mistrzów kobiet. Barcelona deklasuje Chelsea. Pierwszy taki sukces w historii

Barcelona Femini to pierwsza hiszpańska drużyna, która sięgnęła po puchar Ligi Mistrzyń UEFA. Blaugrana znalazła się już raz w finale Women's Champions League. Było to w roku 2019, a o tytuł walczył z nimi najbardziej utytułowany klub tych rozgrywek – Olimpique Lyon. Wtedy panie z hiszpańskiej drużyny uległy swoim rywalkom 1:4. Teraz same odniosły wielkie zwycięstwo, ponieważ zwyciężyły z Chelsea aż 4:0, co jest największą wygraną w finale od sezonu 2009/2010, czyli od momentu powstania tych rozgrywek.

Chelsea – Barcelona. Mecz jednej połowy

Drużyna Chelsea nie zapamięta swojego debiutu w finale Ligi Mistrzów kobiet dobrze. The Blues straciły pierwszą bramkę już w 35. sekundzie meczu. Co więcej, było to trafienie samobójcze. Drugi gol to wynik podyktowanego rzutu karnego w 14. minucie. Alexa Putellas nie zmarnowała szansy i pewnie wykorzystała rzut karny.

Następna bramka to zespołowa akcja i strzał Aitany Bonmati, a już w 35. minucie został ustalony wynik meczu – 4:0 dla Barcelony, ponieważ na listę strzelców wpisała się Caroline Hansen. Druga połowa równie dobrze mogłaby się nie odbyć, ponieważ nie padła tam już żadna bramka.

twitterCzytaj też:

Polski walec przejechał się po Belgach. „Mamy prawdziwe bogactwo urodzaju”