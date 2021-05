Villarreal zagra w Lidze Mistrzów. Wiadomo, do którego koszyka trafi

Manchester United dzięki drugiemu miejscu w lidze angielskiej zapewnił sobie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Takiego komfortu nie miał Villarreal, który za sprawą siódmej lokaty w La Liga mógł zadowolić się co najwyżej Ligą Konferencji. Triumf w Lidze Europy dał jednak hiszpańskiej drużynie bezpośredni awans do LM, gdzie ekipa prowadzona przez Unaia Emery'ego będzie losowana z pierwszego koszyka.

Kluczowy finał LM

We wspomnianym koszyku znajdą się jeszcze mistrzowie najmocniejszych lig: Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Lille i Sporting CP oraz Chelsea, jeśli wygra finał Ligi Mistrzów z City. W przypadku wygranej Obywateli do pierwszego koszyka trafi Zenit Sankt Petersburg, a Chelsea będzie losowana z drugiego.

Trzeci koszyk uzupełnią drużyny wyłonione w eliminacjach, gdzie w decydującej fazie play-off czeka już kilka rozstawionych drużyn: Szachtar Donieck, Slavia Praga, Benfica, Dinamo Zagrzeb i Red Bull Salzburg. Pierwsze trzy ekipy mogą trafić później do trzeciego koszyka, a dwie pozostałe do czwartego. Do trzeciego lub czwartego koszyka trafi również mistrz Turcji – Besiktas. Przypomnijmy, Legia Warszawa zacznie walkę o awans do LM od pierwszej grupy eliminacji.

Liga Mistrzów. Podział na koszyki

Koszyk 1: Villarreal, Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Lille, Sporting CP, Chelsea/Zenit Sankt Petersburg

Koszyk 2: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Manchester United,

Koszyk 3: Ajax, RB Lipsk, Atalanta Bergamo

Koszyk 4: Dynamo Kijów, Olympiakos/FC Kopenhaga, Club Brugge, AC Milan, Wolfsburg

