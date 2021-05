Jedna bramka w finale Ligi Mistrzów. Chelsea wygrywa z Manchesterem City!

Chelsea od pierwszego gwizdka wykazywała się większą inicjatywą w grze. Zawodnicy Thomasa Tuchela szybciej, lepiej i odważniej atakowali bramkę swojego przeciwnika. Pod koniec pierwszej połowy, wspaniałym podaniem popisał się Mason Mount. Przebłysk geniuszu młodego Anglika został bezwględnie wykorzystany przez Kaia Havertza. Niemiec minął bramkarza Manchesteru City, zerknął w kierunku pustej bramki i posłał do niej celny strzał.

W drugiej połowie Manchester City próbował grać piłkę podobną do tej w wykonaniu Chelsea w pierwszej części spotkania. W 60. minucie sprawy Obywateli mocno się skomplikowały, ponieważ boisko opuścił kontuzjowany Kevin De Bruyne, czyli mózg drużyny Pepa Guardioli. Do końca spotkania Sterlingowi i spółce nie udało się znaleźć drogi do bramki Mendy'ego, a Chelsea wygrała Ligę Mistrzów po raz drugi w całej historii klubu.

90'+7 KONIEC! CHELSEA WYGRYWA LIGĘ MISTRZÓW PO RAZ DRUGI W HISTORII! 90'+7 Strzał Mahreza. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. 90'+5 Ostatnie trzy minuty nadziei dla City. Obywatele ciągle atakują, szukają swoich ostatnich okazji, ale Chelsea jest nieugięta. 90'+3 Manchester City wrzuca z autu piłkę w pole karne Chelsea, ale The Blues szybko niwelują niebezpieczeństwo. 90'+1 Wspaniały odbiór N'Golo Kante. Cóż za wybitne zawody w wykonaniu francuskiego pomocnika. 90' Sędzia Lahoz dolicza aż 7 minut. 90' Chelsea atakuje, a Manchester City desperacko pragnie odzyskać piłkę. 88' Trener Chelsea Thomas Tuchel pobudza gestami sektory z kibicami The Blues. Coraz bliżej do wielkiego triumfu drużyny z Londynu. 86' Obywatele nie tracą nadziei. Jednak kolejne dośrodkowania podopiecznych Guardioli są po prostu niecelne. 84' Nerwowo robi się w obozie Manchesteru City. Zostało mało czasu na wyrównanie i doprowadzenie do dogrywki. 82' Rzut wolny dla Chelsea. Piłka postawiona z lewej strony boiska, blisko pola karnego. Nieudane dośrodkowanie zawodników The Blues. 80' Chelsea: Boisko opuszcza Mason Mount, zastępuje go Mateo Kovacic. 79' Lekko ponad 10 minut do końca podstawowego czasu gry. 78' Rzut rożny dla City. Nieudana próba dośrodkowania Mahreza. Obywatele dalej przy piłce. 77' Manchester City: Raheem Sterling schodzi, na jego miejsce pojawia się Sergio Aguero. 76' Nieudany strzał Pulisica zza pola karnego. 75' Sterling dośrodkowuje z lini końcowej boiska, ale piłka nie znajduje adresata w polu karnym. 74' City przy piłce. Ostatnie 15 minut nadziei dla Obywateli. 73' Świetna okazja na podwyższenie wyniku dla Chelsea. Pulisic jednak nie trafia w bramkę i nadal jest 1:0. 71' Manchester City mocno napiera na defensywę Chelsea, ale dużo podań obywateli jest niedokładnych. 69' Bardzo dobra okazja dla Manchesteru. Dośrodkowanie po ziemi przerwane przez Azpilicuetę. Świetna interwencja obrońcy Chelsea. 67' City stara się grać coraz szybciej. Chelsea na ten moment dobrze przerywa akcje Obywateli. 66' Chelsea: Christian Pulisic wchodzi za Timo Wernera 64' Manchester City: Fernandinho zmienia schodzącego Bernarda Silvę. 63' Manchester City gubi się w rozegraniu. Piłka ląduje poza boiskiem. 62' Strzał Phila Fodena zupełnie niecelny. Piłka przelatuje daleko od bramki. 61' Zawodnicy City sugerują zagranie ręką w polu karnym, ale VAR nie reaguje. 59' Gabriel Jesus zmienia kontuzjowanego Kevina De Bruyne. Belg zszedł do szatni. 57' De Bruyne leży na boisku. Możliwe, że potrzebna będzie zmiana. Zawodnik doznał urazu głowy. 55' Rzut wolny dla Chelsea. Nieudane dośrodkowanie The Blues, piłkę przejmuje City. 53' Indywidualna akcja Zinchenki (City) zakończona udanym odbiorem obrońcy The Blues. 51' Jak na razie wspaniałe spotkanie w wykonaniu N'Golo Kante. Zawodnik wypełnia swoje zadania defensywne, a także jest motorem napędowym w akcjach ofensywnych drużyny. 49' Podopieczni Guardioli napierają na bramkę przeciwnika, ale jak na razie żadne dośrodkowanie nie dochodzi do ofensywnych zawodników City. 48' Manchester City ewidentnie chce grać szybciej niż w pierwszej części spotkania. Obywatele wywalczyli rzut wolny niedaleko pola karnego Chelsea 46' Zaczynamy drugą połowę spotkania! Przy piłce Chelsea 22:00 Zobacz bramkę na 1:0

twitter.com 45'+3' Sędzia Lahoz zaprasza zawodników na przerwę. Manchester City ma przed sobą ostatnie 45 minut na odrobienie strat. 45+1' Kolejna niebezpieczna sytuacja dla Chelsea. The Blues nabrali wiatru w żagle. 45' Trzy minuty doliczone 45' Zaraz dowiemy się ile minut doliczy sędzia do pierwszej połowy spotkania. 43' !GOOOL! Kai Havertz dostaje prostopadłe podanie, mija wychodzącego do piłki bramkarza i strzela gola na 1:0 dla The Blues. 39' Thiago Silva (Chelsea) nie jest w stanie kontynuować gry. Zastępuje go Andreas Christensen. 37' Kai Havertz ma wspaniałą okazję, ale cytując Dariusza Szpakowskiego, Niemiec „wykonał o jeden zwód za dużo”. 36' Koniec dwuminutowej przerwy w grze, spowodowanej problemami zdrowotnymi Thiago Silvy. 34' Ilkay Gundogan (Manchester City) – pierwsza żółta kartka spotkania, za faul na Masonie Mouncie 32' Chelsea atakuje, piłka dociera do Wernera, a ten zatrzymuje akcję swojej drużyny i czeka na wsparcie. 30' Przypadkowa szansa dla Obywateli, ale do piłki nie sięga jeden z zawodników Pepa Guardioli. 28' Pierwsze 28 minut na korzyść drużyny Thomasa Tuchela.

twitter.com 27' Wspaniały odbiór Rudigera niweluje szanse City na zmianę wyniku. 26' Rzut wolny dla Chelsea zakończony niedokładnym dośrodkowaniem, ale The Blues nadal są przy piłce. 25' Lekkie spięcie na linii Reece James – Rahim Sterling. Zawodnik City twierdzi, że był faulowany, ale sędzie nie reaguje. 23' Chelsea napiera na bramkę Edersona, ale dwa nieudane dośrodkowania zabierają nadzieję na zmianę wyniku. 21' Na razie więcej niebezpiecznych sytuacji mieli The Blues, ale Obywatele nie pozostają bez argumentów. 19' Manchester City cierpliwie szuka luki w obronie Chelsea. 16' Obywatele usiłują zwolnić tempo rozgrywki, ale The Blues skutecznie to uniemożliwiają. 15' Od razu kolejna dogodna okazja dla Wernera, ale ten ponownie nie trafia do bramki. 14' Rzut z autu dla City. Strata piłki i kontra Chelsea. Werner dostaje piłkę na jedenasty metr, ale trafia prosto w bramkarza. 12' Kontra Manchesteru City kończy się stratą w środku pola. The Blues znowu przy piłce. 10' Niezbyt pewna interwencja Stonesa (City) powodem niebezpiecznej sytuacji pod bramką Obywateli, ale Werner nie wykazał się skutecznością. 8' Manchester City z niebezpieczną akcją. Bramkarz obywateli podał przez całe boisko do Sterlinga, który nie dał rady wykończyć dogodnej sytuacji. 6' Obywatele starają się budować atak pozycyjny. Chelsea natomiast próbuje jak najszybciej znaleźć drogę do bramki przeciwnika. 4' The Blues z pierwszą akcją w polu karnym przeciwnika. Piłkę bezpiecznie łapie Ederson. 3' Przy piłce Chelsea. Manchester City stosuje agresywny pressing. 1' Pierwszy gwizdek! Od środka zaczyna Manchester City. 20:57 Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na murawę. 20:52 Manchester City gotowy na finałowe starcie

twitter.com 20:45 Do rozpoczęcia spotkania pozostało 15 minut.

twitter.com 20:25 Podajemy skład Chelsea:

twitter.com 20:24 Oto skład Manchesteru City:

twitter.com 20:20 Witamy serdecznie na relacji live z finału Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek już za 40 minut!

29 maja odbędzie się finał najważniejszych klubowych rozgrywek europejskich. Po raz trzeci w historii zmierzą się w nim tylko angielskie kluby. Tym razem będą to Manchester City i Chelsea.

Manchester City i Chelsea – droga do finału

Manchester City zaczął drogę do finału od wygrania grupy C. 1/8 finału była stosunkowo łatwą przeprawą w dwumeczu z Borussią Moenchengladbach. Następnie podopieczni Guardioli pewnym krokiem przeszli do 1/4, gdzie spotkali kolejny niemiecki klub – Borussię Dortmund. W półfinale przyszło im walczyć z finalistą zeszłej edycji Ligi Mistrzów – Paris Saint-Germain. Choć strzelanie w tej konfrontacji zaczęło PSG, to do Obywateli należało ostatnie słowo, a raczej ostatnie cztery słowa, ponieważ tyle bramek w obydwu meczach zdołali zaaplikować swojemu przeciwnikowi.

Chelsea również zwyciężyła w swojej grupie, tracąc tylko dwie bramki. Pierwszy szczeblem fazy pucharowej była potyczka z Atletico Madryt. Następnie na neutralnym gruncie The Blues pokonali Porto i awansowali do półfinału. Tam okazali się lepsi od Realu Madryt Zinedina Zidana.

Czytaj też:

Kibicowska bójka przed finałem Ligi Mistrzów. Kamera wyłapała twarz agresora