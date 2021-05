Chelsea triumfuje w Lidze Mistrzów. Zobacz jak zawodnicy The Blues świętowali zwycięstwo

Chelsea walczyła w finale z inną angielską drużyną, Manchesterem City. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla The Blues, a autorem zwycięskiego trafienia był 21-letni Kai Havertz. Młody zawodnik pewnie ominął golkipera The Citizens i skierował piłkę do pustej bramki. Świetnym podaniem, które rozpoczęło akcję bramkową, popisał się Mason Mount.

Manchester City nie zdołał wyrównać stanu meczu, dzięki czemu Chelsea sięgnęła po swój drugi tytuł Ligi Mistrzów w historii klubu. Po meczu rozpoczęła się celebracja zwycięstwa. Poniżej zebraliśmy dla was ujęcia, które pokazują kulisy świętowania piłkarzy Chelsea.

Moment triumfu Chelsea FC



Chelsea zwyciężyła w Lidze Mistrzów po raz drugi w całej historii klubu. Za pierwszym razem zawodnicy The Blues dokonali tego w 2012 roku.



Świętowanie w szatni The Blues



Szalona radość Thomasa Tuchela



Thomas Tuchel znalazł się w finale Ligi Mistrzów drugi sezon z rzędu. W sezonie 2019/2020 jako szkoleniowiec PSG przegrał pojedynek z Bayernem Monachium i pożegnał się z pracą w francuskim klubie. Niecały rok później, niemiecki trener może cieszyć się ze swojego ogromnego sukcesu.



Smak zwycięstwa



Ben Chilwell jest w Chelsea dopiero jeden sezon i od razu wygrał Ligę Mistrzów. 24-letni Anglik wygląda na bardzo zadowolonego ze swoich przenosin.



Ben Chilwell – Mistrz Europy



Zwycięskie tańce zawodników Chelsea



Nawet najwytrawniejsi tancerze mieliby pewnie problem z określeniem tego, w jakim stylu tańczą Kurt Zouma i Willy Caballero. Najważniejsze jednak, że jest to forma celebracji ogromnego sukcesu.



Ponad trzy minuty radości ze zwycięstwa



Jorginho, zawodnik Chelsea, uwiecznił na swoim instagramie ponad trzy minuty świętowania, radości, śpiewów i tańców nowych mistrzów Europy.

