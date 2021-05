Cesar Azpilicueta – człowiek, który wygrał z Chelsea wszystko, co ważne

W sobotę 29 maja Chelsea zmierzyła się w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Drużyna Thomasa Tuchela pokonała The Citizens i po raz drugi w historii sięgnęła po to prestiżowe trofeum. Cesar Azpilicueta, kapitan The Blues, może zatem dopisać sobie ostatni, ważny puchar, który udało mu się zdobyć podczas pobytu w londyńskiej drużynie.

Cesar Azpilicueta – były mistrz Anglii, obecny mistrz Europy

Azpilicueta przyszedł do Chelsea w sezonie 12/13 z francuskiego Olympique'u Marsylia. Podczas niezwykle owocnych dziewięciu sezonów, kapitan The Blues wygrał wszystko co ważne w klubowej karierze. Już podczas pierwszej kampanii, zdobył Ligę Europy (2013). W 2015 i 2017 roku Chelsea zdobywała prestiżowe mistrzostwo Anglii, wygrywając przy okazji Puchar Ligi Angielskiej (2015).

2018 rok przyniósł Azpilicuecie triumf w Pucharze Anglii, a rok później mogliśmy tego piłkarza oglądać, wznoszącego ponownie trofeum Ligi Europy. W sobotę 29 maja, kapitan Chelsea wygrał finał Ligi Mistrzów, co oznacza dołożenie kolejnego, ważnego tytułu do prywatnej gablotki.

Zważywszy na liczbę zdobytych pucharów, można zakładać, że Azpilicueta to spełniony piłkarz, przynajmniej w tym wymiarze klubowym. Zawodnik dzień po wygraniu Ligi Mistrzów, opublikował na swoim Twitterze zdjęcie, gdzie pokazuje jak spędza swój pierwszy poranek po takim sukcesie. Kawa w towarzystwie pucharu Champions League, ma dla niego na pewno wyjątkowo dobry smak.

