Memy po finale Ligi Mistrzów. Werner i Guardiola „bohaterami” meczu

Wszechobecny Kante, pudłujący Werner, bezradny Guardiola. Te obrazki zostaną z nami jeszcze na długo po ekscytującym finale Ligi Mistrzów sezonu 2020/2021. Szczęśliwi gracze Chelsea mogą dziś oglądać memy wychwalające swoich zawodników (z pewnym małym wyjątkiem), a załamani piłkarze City pewnie długo jeszcze nie włączą przeglądarki z obawy przed drwinami. My kibice możemy za to spokojnie zobaczyć sobie co ciekawsze spostrzeżenia po tym spotkaniu. I już oczekiwać na kolejną edycję Champions League.

Krótkie podsumowanie meczu Chelsea – Manchester City



Chelsea od pierwszego gwizdka wykazywała się większą inicjatywą w grze. Zawodnicy Thomasa Tuchela szybciej, lepiej i odważniej atakowali bramkę swojego przeciwnika. Pod koniec pierwszej połowy wspaniałym podaniem popisał się Mason Mount. Przebłysk geniuszu młodego Anglika został świetnie wykorzystany przez Kaia Havertza. Niemiec minął bramkarza Manchesteru City, zerknął w kierunku pustej bramki i posłał do niej celny strzał.

W drugiej połowie Manchester City próbował grać piłkę podobną do tej w wykonaniu Chelsea w pierwszej części spotkania. W 60. minucie sprawy Obywateli mocno się skomplikowały, ponieważ boisko opuścił kontuzjowany Kevin De Bruyne, czyli mózg drużyny Pepa Guardioli. Do końca spotkania Sterlingowi i spółce nie udało się znaleźć drogi do bramki Mendy'ego, a Chelsea wygrała Ligę Mistrzów po raz drugi w całej historii klubu.

