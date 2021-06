Rozlosowano pary pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wiemy z kim zagra Legia Warszawa

Legia Warszawa to mistrz Polski z sezonu 2020/21. Do pewnego momentu rywalizowała o tytuł z Rakowem Częstochowa oraz Pogonią Szczecin, jednak ostatecznie w tabeli zdystansowała oba te zespoły z łatwością. Czy drużynie Czesława Michniewicza równie gładko pójdzie w pierwszej rundzie kwalifikacji do Champions League?

Losowanie par eliminacji Ligi Mistrzów. Z kim zagra Legia Warszawa?

Losowanie par odbyło się 15 czerwca o godzinie 12:00. Wiadomo już, że warszawianie zmierzą się z drużyną FK Bodo/Glimt. Mimo iż na arenie międzynarodowej nie jest to szczególnie znany klub, Wojskowi staną przed trudnym zadaniem. Mówimy bowiem o zespole, który wygrał mistrzostwo Norwegii, a dużo bardziej uznane Molde FK po prostu zdeklasował w walce o krajowy prymat. Drużyna ta straciła do FK Bodo/Glimt aż 19 punktów! Obecnie podopieczni Kjetla Knutsena również prowadzą w tabeli Eliteserien, która rozgrywana jest systemem wiosna-jesień, czyli odwrotnym do Ekstraklasy.

W poprzednim sezonie zespół ten również startował w eliminacjach do europejskich pucharów, jednak wówczas walczył o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Po drodze FK Bodo/Glimt pokonało Kauno Żalgiris (6:1) i Żalgiris Wilno (3:1) z Litwy. AC Milan w trzeciej rundzie kwalifikacji okazał się zbyt trudnym przeciwnikiem i wygrał 3:2.

Legia Warszawa – FK Bodo/Glimt. Kiedy mecz?

Wiadomo też, kiedy odbędą się mecze Legii Warszawa z jej norweskim przeciwnikiem. Pierwsze spotkanie będzie rozgrywane 6 lub 7 lipca, rewanż tydzień później, to jest 13-14 lipca. Potencjalne pary, które spotkają się w II rundzie eliminacji, zostaną rozlosowane w środę 16 czerwca.

