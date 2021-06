Oficjalnie: UEFA znosi wieloletnią zasadę bramek strzelonych na wyjeździe

Zasada goli na wyjeździe została wprowadzona w 1965 roku. Od tamtego czasu przy remisowym wyniku po dwumeczu na przykład fazy pucharowej Ligi Mistrzów do dalszego etapu rozgrywek przechodziła drużyna, której udało się strzelić więcej bramek na stadionie przeciwnika. Przykładowo kiedy „drużyna A” wygrywała u siebie 2:1, a na wyjeździe przegrywała 0:1 „to drużyna B” ostatecznie awansowała dalej, ponieważ to ona strzeliła w dwumeczu więcej bramek.

Koniec z zasadą bramek na wyjeździe

Komitet wykonawczy UEFA zatwierdził wniosek o usunięciu zasady bramek na wyjeździe. – Można śmiało powiedzieć, że przewaga gospodarza w meczach nie jest już tak znacząca jak kiedyś – powiedział Aleksander Ceferin. Organizacja podpiera swoją decyzję faktami. Na jej oficjalnej stronie możemy przeczytać, że przewaga domowych zwycięstw nad wyjazdowymi od lat 70. ubiegłego wieku sukcesywnie maleje. Na początku aż 61 proc. spotkań kończyło się wygraną gospodarza, a 19 proc. gości. Teraz ta statystyka jest znacznie bardziej zbliżona, ponieważ na swoim stadionie drużyny wygrywają 47 proc. potyczek, a goście 30 proc.

– Wpływ tej reguły jest teraz sprzeczny z jej pierwotnym celem, ponieważ w rzeczywistości zniechęca teraz drużyny gospodarzy, zwłaszcza w pierwszych meczach, do atakowania, ponieważ boją się stracić bramkę, która dałaby ich przeciwnikom kluczową przewagę – dodał Ceferin. Prezes UEFA wspomniał również, że niesprawiedliwością był fakt, że jeśli po całym dwumeczu dochodziło do dogrywki to zasada bramek strzelonych na wyjeździe nadal obowiązywała.

