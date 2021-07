Legia Warszawa rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. Pierwszym rywalem mistrz Norwegii

FK Bodoe/Glimt w listopadzie po raz pierwszy w historii sięgnął po mistrzostwo kraju, co automatycznie oznacza udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jak do tej pory klub z miasta leżącego w Bodoe nie zawojował Europy, a tegoroczny udział w kwalifikacjach do Champions League już jest dużym osiągnięciem.

Z racji, że norweskie rozgrywki ligowe toczą się w systemie wiosna-jesień, to rywal Legii Warszawa jest właśnie w trakcie rozgrywania sezonu. Po 13 kolejkach zajmuje drugie miejsce, tuż za Molde. Legia z kolei dopiero przygotowuje się do startu Ekstraklasy, co powinno świadczyć na korzyść zawodników FK Bodoe/Glimt. Legioniści mają jednak po swojej stronie doświadczenie i ogranie w europejskich pucharach, a każdy inny wynik niż wygrana podopiecznych Czesława Michniewicza zostanie uznana za niespodziankę.

Pierwsze spotkanie między FK Bodoe/Glimt a Legią Warszawa zostanie rozegrane w środę 7 lipca w Norwegii. Początek meczu o godz. 18, a transmisja starcia będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Rewanż zaplanowano na 14 lipca w Warszawie.

