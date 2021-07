Boruc rozgoryczony po meczu Legii z Florą. „Z takim zaangażowaniem nie pasujemy do Europy”

Warszawianie mierzyli się z mistrzem Estonii 21 lipca. Wydawało się, że będzie to łatwe starcie dla podopiecznych Czesława Michniewicza. Miał o tym świadczyć choćby fakt, że we Florze gra kilku zawodników, którzy wcześniej – za wyjątkiem Konstantina Vassiljeva – słabo radzili sobie w polskiej piłce. Nic z tego, Legia zwyciężyła 2:1 po golu zdobytym dopiero w 91. minucie przez Rafę Lopesa. Wcześniej, długimi okresami to Estończycy prezentowali się lepiej.

Tak słaby występ warszawian został bardzo negatywnie odebrany przez ich kibiców oraz wielu dziennikarzy sportowych. Artur Boruc, najbardziej doświadczony z legionistów, też zdaje sobie sprawę, że z Florą jego zespół zagrał słabo i zwyciężył w bardzo szczęśliwy, wymęczony sposób.

W nocy z 21 na 22 lipca były reprezentant Polski na swoim Instagramie zamieścił video zawierające wymowny przekaz. – Szybka puenta na dobranoc albo dzień dobry. Z takim zaangażowaniem i ambicją nie pasujemy do Europy. Chciałbym bardzo tam być, ale musiałoby być dużo lepiej. Wszędzie. Tak po prostu czuję. Mam nadzieję, że serce i zaangażowanie wróci. Spokojnej nocy – wyznał Boruc.

Bramkarz generalnie znany jest z tego, że w szatni nieczęsto zabiera głos, ale mimo tego cieszy się dużym autorytetem wśród kolegów z zespołu. Wyżej przytoczone słowa to duża krytyka wobec całej Legii, dla której awans do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów jawi się jako obowiązek.

Czesław Michniewicz ma tydzień, na doprowadzenie drużyny do znacznie wyższej formy. Rewanż z Florą Tallinn odbędzie się 27 lipca o godzinie 18:00. Trzy dni wcześniej Legia zagra z Wisłą Płock w ramach pierwszej kolejki Ekstraklasy w sezonie 2021/22.

