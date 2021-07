Jak poważna jest kontuzja Bartosza Kapustki? „Lekarz kazał przygotować się na coś poważnego”

Przypomnijmy – 21 lipca Legia mierzyła się z Florą w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Początek należał do gospodarzy, którzy już w 3. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą gola Bartosza Kapustki. Ten jednak zaraz po zdobyciu bramki doznał urazu, który nie wyglądał groźnie, ale może taki być. Jeśli potwierdzą się przewidywania, ofensywny pomocnik będzie pauzował nawet kilka miesięcy.

Nieszczęśliwa cieszynka Kapustki

Cała sytuacja wyglądała dość błaho. Kapustka, który ułamek sekundy wcześniej trafił do siatki, podbiegł w kierunku jednej z trybun, aby tam celebrować gola. W pewnym momencie podskoczył z radości, ale zaraz po wylądowaniu na murawie na jego twarzy wymalował się grymas bólu. W chwili, kiedy noga pomocnika zetknęła się z boiskiem, na bok uciekło mu kolano. Piłkarz nie był w stanie kontynuować gry i po chwili zmienił go Bartosz Slisz.

Następnie Kapustka od razu udał się do szatni, gdzie ćwiczył z fizjoterapeutą. Niestety Czesław Michniewicz rankiem 22 lipca przekazał, że rokowania są bardzo złe. – Nie wygląda to dobrze. Lekarz przebadał go i wstępna diagnoza jest taka, że Bartka zabraknie w najbliższym czasie. Kazano nam się przygotować na poważną kontuzję. Jest podejrzenie, że znowu coś stało mu się z więzadłami – opowiedział szkoleniowiec w programie „Sportowy Wieczór” emitowanym na TVP Sport

Jak długo może pauzować pomocnik Legii?

Gdyby te przewidywania się potwierdziły, byłoby to już drugie zerwanie więzadeł w karierze Kapustki. Wcześniej podobnej kontuzji doznał podczas gry w OH Leuven (klub z Belgii). Jeśli i tym razem lider Legii odniósł równie poważny uraz, może pauzować pół roku, a w przypadku wyjątkowego pecha jeszcze dłużej.

W tej chwili piłkarz czeka na wykonanie dokładniejszych badań.

twitterCzytaj też:

Osłabiony Raków kontra Suduva w eliminacjach Ligi Konferencji. Gdzie odbędzie się transmisja?