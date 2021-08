Zagrzeb areną walk kibiców Legii i miejscowego Dinama. Są nagrania z tych dantejskich scen

Niepokojące wieści docierają do nas z Chorwacji. 4 sierpnia w Zagrzebiu Legia Warszawa zagra z Dinamem, stawką będzie awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dzień przed pierwszym gwizdkiem starli się ze sobą także kibice obu zespołów, co zostało uwiecznione na wielu zdjęciach oraz nagraniach.

Zamieszki między kibicami Legii i Dinama Zagrzeb

Jak czytamy na twitterowym profilu HooligansTV, zamieszki wszczęli kibice Dinama. Chodzi głównie o przedstawicieli grupy Bad Boys Blue, założonej w latach osiemdziesiątych przez chorwackich nacjonalistów. Według doniesień tamtejszych mediów w bijatykach i brudach mogło wziąć udział nawet ponad 200 osób.

Starcia, o których mowa, były o tyle niebezpieczne, że kibice byli uzbrojeni. Na poszczególnych nagraniach widać, jak atakują się pałkami, a także obrzucają racami i kamieniami.

Fani Legii prowokatorami?

Portal jutarnji.hr donosi jednak, że prowodyrami awantur byli fani Legii. „Nasze źródła poinformowały, że zamieszki były planowaną prowokacją Polaków, którzy przyjechali do Zagrzebia autobusem, częściowo z wybrzeża Adriatyku, gdzie przebywali na wakacjach, a częściowo zza granicy. Ich celem było wywołanie chaosu przed meczem” – czytamy w artykule.

Na ten moment nie wiadomo nic na temat liczby poszkodowanych. Żadne polskie źródło orientujące się w środowisku kibicowskim nie odniosło się jeszcze do powyższych wydarzeń.

Kiedy mecz Legia Warszawa – Dinamo Zagrzeb?

Legia Warszawa zagra z Dinamem Zagrzeb już 4 sierpnia o godzinie 20:00. Mecz ten będzie transmitowany w TVP 2 i TVP Sport.

