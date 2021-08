NA ŻYWO: Losowanie grup Ligi Mistrzów. Z kim zmierzą się europejskie potęgi?

19:15 Grupa D: Inter Mediolan, Real Madryt, Szachtar Donieck, Sheriff Tiraspol 19:14 Grupa E: Bayern Monachium, Barcelona, SL Benfica, Dynamo Kijów 19:13 Grupa H: Chelsea, Juventus, Zenit Sankt-Petersburg, Malmo FF 19:12 Grupa A: Manchester City, PSG, RB Lipsk, Club Brugge 19:11 Grupa G: Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg, VfL Wolfsburg 19:11 Grupa B: Atletico Madryt, Liverpool, FC Porto, AC Milan 19:10 Grupa C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas 19:07 Grupa F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, BSC Young Boys 19:05 Czas na dolosowanie ostatniego koszyka do grup.

4. koszyk:

Besiktas, Dynamo Kijów, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmoe FF, Wolfsburg, Sheriff Tyraspol

twitter.com 19:04 Grupa C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam 19:03 Grupa B: Atletico Madryt, Liverpool, FC Porto 19:03 Grupa G: Lille, Sevilla, Red Bull Salzburg 19:02 Grupa F: Villarreal, Manchester United, Atalanta 19:01 Grupa A: Manchester City, PSG, RB Lipsk 18:59 Grupa H: Chelsea, Juventus, Zenit Sankt-Petersburg 18:58 Grupa E: Bayern Monachium, Barcelona, SL Benfica 18:57 Grupa D: Inter Mediolan, Real Madryt, Szachtar Donieck 18:56 3. koszyk:

FC Porto, Ajax Amsterdam, Szachtar Donieck, RB Lipsk, Red Bull Salzburg, Benfica, Atalanta Bergamo, Zenit Sankt Petersburg

twitter.com 18:52 Grupa F: Villarreal, Manchester United 18:52 Grupa G: Lille, Sevilla 18:51 Grupa E: Bayern Monachium, Barcelona 18:50 Grupa H: Chelsea, Juventus 18:49 Grupa A: Manchester City, PSG 18:48 Grupa B: Atletico Madryt, Liverpool 18:47 Grupa D: Inter Mediolan, Real Madryt 18:46 Grupa C: Sporting, Borussia Dortmund 18:45 2. koszyk:

Real Madryt, FC Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund 18:42 Najlepsi obrońcy: Ruben Dias i Irene Paredes. 18:41 Do grupy H trafili obrońcy tytułu z 2021 roku Chelsea FC. 18:41 W grupie G będzie grało Lille. 18:41 W grupie F będzie występowało Villarreal. 18:40 Bayern Monachium będzie grał w grupie E. 18:40 Inter Mediolan trafia do grupy D. 18:40 Sporting Clube de Portugal w grupie C. 18:39 Atletico Madryt trafia do grupy B. 18:38 Manchester City będzie grał w grupie A. 18:36 1. koszyk:

Chelsea FC, Villarreal, Bayern Monachium, Manchester City, Atletico Madryt, Inter Mediolan, Sporting, LOSC Lille 18:34 Trwa tłumaczenie zasad losowania. Przypomnijmy, że do grupy nie mogą trafić drużyny z tego samego kraju, a także z powodów politycznych nie mogą grać ze sobą ekipy z Ukrainy i Rosji. 18:28 Najlepszym bramkarzem został wybrany Edouard Medny, a najlepszą bramkarką okrzyknięto Sandrę Panos.

Losowanie będzie „przeplatane" wręczaniem nagród dla najlepszych piłkarzy i piłkarek zeszłego sezonu. 18:23 Pojawił się również Michael Essien. Kolejny były piłkarz The Blues i zwycięzca Ligi Mistrzów z 2012 roku. 18:21 Na scenę został zaproszony Branislav Ivanovic, były piłkarz Chelsea i Zenita Sankt-Petersburg, który będzie pomagał w losowaniu grup. 18:19 Na sali brawa na stojąco dla bohaterów, którzy ratowali życie Christiana Eriksena. 18:15 Simon Kjaer i sztab medyczny uhonorowani nagrodą prezydenta UEFA. Sam zawodnik nie mógł się pojawić, ale na scenie znaleźli się wszyscy duńscy medycy zaangażowani w ratowanie życia Eriksena. 18:10 Trwa wspomnienie dramatycznych scen z meczu Euro 2020 pomiędzy Danią a Finlandią. Puszczony został wywiad z bohaterami, którzy uratowali życie Christiana Eriksena.

18:07 Oprócz losowania grup będą rozdawane również nagrody dla piłkarzy i trenerów. Na scenie pojawił się prezydent UEFA Aleksander Ceferin. 18:02 Na początku organizatorzy przypominają przebieg zeszłej edycji Ligi Mistrzów, w której triumfatorem okazała się Chelsea FC. 17:46 Witamy państwa w relacji na żywo z losowania grup Ligi Mistrzów. Zaczynamy o godzinie 18!

twitter.com

O końcowy triumf w Lidze Mistrzów powalczą 32 ekipy, choć grono faworytów jak zwykle będzie wąskie. Oczy całego świata będą zwrócone szczególnie na PSG, do którego tego lata dołączyły takie gwiazdy jak Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma czy Georginio Wijnaldum.

Jako że w drugim koszyku znalazło się wiele uznanych ekip, już w fazie grupowej prawdopodobnie obejrzymy kilka wielkich hitów. Losowanie grup Champions League zaplanowano na czwartek 26 sierpnia o godzinie 18:00. Transmisja odbędzie się na antenie Polsatu Sport Premium 1.

Podział na koszyki przed losowaniem grup Ligi Mistrzów

1. koszyk:

Chelsea FC, Villarreal, Bayern Monachium, Manchester City, Atletico Madryt, Inter Mediolan, Sporting, LOSC Lille

2. koszyk:

Real Madryt, FC Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. koszyk:

FC Porto, Ajax Amsterdam, Szachtar Donieck, RB Lipsk, Red Bull Salzburg, Benfica, Atalanta Bergamo, Zenit Sankt Petersburg

4. koszyk:

Besiktas, Dynamo Kijów, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmoe FF, Wolfsburg, Sheriff Tyraspol

