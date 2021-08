Manchester City z PSG i Bayern z Barceloną. Poznaliśmy grupy Ligi Mistrzów

Manchester City kontra PSG, Bayern Monachium kontra Barcelona – to tylko niektóre hity w tegorocznej Lidze Mistrzów. Poniżej przedstawiamy wszystkie grupy, w ramach których 32 drużyny będą walczyć o wejście do fazy pucharowej turnieju. Przypomnijmy, w jednej grupie nie mogły się znaleźć drużyny z tego samego kraju, a także te, które są z Ukrainy i Rosji (względy polityczne)

Grupa A: Manchester City, PSG, RB Lipsk, Club Brugge

Najlepsi zawodnicy sezonu

Podczas losowania byli ogłaszani najlepsi zawodnicy zeszłego sezonu. Poniżej przedstawiamy wszystkich wyróżnionych piłkarzy, wszystkie piłkarki i trenerów.

Najlepsi bramkarze: Edouard Mendy i Sandra Panos

