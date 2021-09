Jerzy Dudek wskazał faworyta Ligi Mistrzów. „Zainwestowali ogromne pieniądze”

Ubiegłoroczną edycję Ligi Mistrzów wygrała Chelsea, która pokonała w finale Manchester City. Według Jerzego Dudka The Blues mogą po raz kolejny sięgnąć po prestiżowe trofeum. – Mają ogromne szanse na obronę tytułu tym bardziej, że pozyskali bardzo skutecznego napastnika – Romelu Lukaku, Wcześniej prezentowali bardzo dobrą grę w obronie, teraz poprawią skuteczność – ocenił były bramkarz w rozmowie z „Wprost”.

Triumfator LM z 2005 roku ocenił, że głównym faworytem do wygrania rozgrywek będzie jednak Paris Saint-Germain. – Zainwestowali ogromne pieniądze w nowych zawodników – wyjaśnił przypominając, że na Parc des Princes przyszły takie gwiazdy jak Lionel Messi, Sergio Ramos czy Gianluigi Donnarumma. Dudek podkreślił zarazem, że obok wicemistrzów Francji kandydatami do końcowego triumfu będą wspomniana wcześniej Chelsea, Manchester City i Bayern Monachium.

Niespodzianek nie będzie?

Według byłego zawodnika m.in. Liverpoolu czy Realu Madryt, w tegorocznej edycji LM nie należy spodziewać się dużych niespodzianek. – Mnie od jakiegoś czasu podoba się gra Atalanty Bergamo, ale raczej nie ma szans, by któryś z zespołów takich jak Atalanta, FC Porto czy RB Lipsk zdobył Ligę Mistrzów. Te kluby mogą jednak zaskoczyć atrakcyjną grą – podkreślił.

Niespodzianką można nazwać udział w fazie grupowej takich drużyn jak Young Boys czy Sheriff Tyraspol. – To pokazuje, że przy odpowiedniej budowie zespołu i dobrej organizacji klubu Liga Mistrzów jest osiągalna – stwierdził Dudek. Jak dodał, to też przykład dla klubów z Ekstraklasy. – Z Sheriffem miała rywalizować Legia Warszawa, ale wcześniej przegrała dwumecz z Dynamem Zagrzeb – przypomniał.

Powtórka sprzed lat

Faza grupowa LM będzie obfitowała w wiele ciekawych pojedynków. Czekają nas starcia chociażby AC Milanu z Liverpoolem, czyli powtórka pamiętnych finałów z 2005 i 2007 roku. Bohaterem pierwszego z nich był Dudek, który pomógł ekipie z Anfield Road w zdobyciu pucharu. – To bardzo trudna i wyrównana grupa. Powrót Milanu do LM po wielu latach nadaje smaczku tej grupie, ale to jednak Liverpool i Atletico Madryt powinny awansować do 1/8 finału – stwierdził.

Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że od 2005 roku to The Reds poczynili większe postępy. – Liverpool osiągnął więcej w ostatnich latach niż AC Milan. Na papierze mają lepszą drużynę, ale jak zawsze zweryfikuje to boisko – stwierdził. Przypomnijmy, we wspomnianej „grupie śmierci” oprócz Milanu, Liverpoolu i Atletico występuje także FC Porto.

Królem strzelców ubiegłorocznej edycji LM został Erling Haaland, który zdobył 10 bramek. Według Dudka kandydatami do zdobycia korony w bieżących rozgrywkach będą wspomniany wcześniej Lukaku oraz Robert Lewandowski. Były bramkarz w gronie pretendentów do tego tytułu wymienił również Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. – To od nich będzie zależało, jak daleko zajdą ich zespoły i jak wiele okazji strzeleckich wypracują – podsumował.

Czytaj też:

Rusza nowa edycja Ligi Mistrzów. Przypominamy grupy i terminarz