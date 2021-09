Cristiano Ronaldo wraca do gry w Lidze Mistrzów. Manchester United zawalczy z Young Boys Berno

Manchester United zmagania fazy grupowej Ligi Mistrzów 2021/2022 rozpocznie od wyjazdowego meczu ze szwajcarskim zespołem Young Boys Berno. Obie drużyny trafiły do grupy F, w której są jeszcze Atalanta i Villareal.

Jak radzą sobie oba zespoły?

W zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów ekipa z Old Trafford zawiodła i odpadła z grupy. W tym sezonie takie coś ma się nie powtórzyć, ponieważ Czerwonym Diabłom udało się zakontraktować Raphaela Varane'a i Cristiano Ronaldo, którzy wspólnie mają dziewięć trofeum Champions League. W sobotę 11 września w rozgrywkach ligowych drużyna prowadzona przez Ole Gunnara Solskjaera mierzyła się z Newcastle. Drugiego debiutu doczekał się Ronaldo, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Do siatki trafiali jeszcze Bruno Fernandes i Jesse Lingard, a mecz zakończył się wynikiem 4:1. Paul Pogba zanotował dwie asysty, co w czterech spotkaniach Premier League daje mu już łączenie siedem finalnych podań.

Young Boys Berno w poprzedniej edycji europejskich pucharów występowało w Lidze Europy. Podopieczni trenera Davida Wagnera wyszli z grupy i w 1/16 pokonali Bayer Leverkusen, natomiast w 1/8 musieli uznać wyższość Ajaksu Amsterdam. Do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów drużyna z Berna musiała w kwalifikacjach przejść przez trzy stopnie. Zawodnicy YBB zaczęli od drugiej rundy, w której pokonali Slovan Bratysława. W kolejnej fazie bez problemu uporali się z CFR Cluj, aby potem wygrać z Ferencvaros i awansować do LM. W minioną sobotę, na krajowym podwórku drużyna z Berna pewnie pokonała FC Zurich 4:0.

Young Boys Berno – Manchester United. Transmisja na żywo

Obie drużyny spotkały się ze sobą w 2018 roku również w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wtedy dwukrotnie górą byli zawodnicy Manchesteru United, którzy wygrali na wyjeździe 3:0, a na Old Trafford 1:0.

Początek spotkania Young Boys Berno – Manchester United 14 września, o godzinie 18:45. Mecz odbędzie się na Stadion Wankdorf. Sędzią zawodów będzie Francuz, Francois Letexier. Starcie jednego z pierwszych spotkań tegorocznej Ligi Mistrzów będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1.

