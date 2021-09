Liverpool pierwszy raz w historii LM zagra o punkty z Milanem. Wcześniej grali „tylko” w finałach

Liverpool – Milan to spotkanie otwierające zmagania obu drużyn w grupie B Ligi Mistrzów. Do tej pory te kluby spotykały się tylko w finałach tych rozgrywek. Dodatkowo Rossoneri wracają do najlepszych rozgrywek europejskich po siedmiu latach.

Liverpool podejmie w pierwszym meczu grupowym Ligi Mistrzów 2021/2022 AC Milan. Obie drużyny spotkały się w Champions League tylko dwukrotnie i za każdym razem były to potyczki w finale. Hit w Stambule Pojedynek Liverpool – Milan kojarzy się fanom piłki nożnej tylko z jednym meczem – finałem Ligi Mistrzów w Stambule w 2005 roku. To wtedy The Reds wrócili z wyniku 0:3, doprowadzając do remisu i wygrywając spotkanie w rzutach karnych. W bramce klubu z Merseyside stał wtedy Jerzy Dudek, który popisał się paroma świetnymi interwencjami w trakcie meczu i podczas konkursu jedenastek. Dwa lata później obie drużyny ponownie spotkały się w finale Champions League i tym razem górą był Milan, który wygrał 2:1. Jednak ze względu na „zwykły”, w porównaniu do poprzedniego finału między tymi drużynami, przebieg spotkania, nie został on tak dobrze zapamiętany przez fanów piłki nożnej, jak ten ze Stambułu. Liverpool – Milan. Gdzie i kiedy oglądać? Mecz Liverpool - Milan rozpocznie się 15 września o godzinie 21. Spotkanie będzie transmitowane na Polsat Sport Premium 2. Sędzią tego pojedynku będzie Szymon Marciniak. Czytaj też:

