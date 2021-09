Real Madryt przyjechał na San Siro. Zawalczy z Interem Mediolan

Inter Mediolan ma za sobą bardzo udany sezon, w którym po wielu latach przerwał mistrzowską passę Juventusu i sięgnęli po Scudetto. W związku z tym po raz czwarty z rzędu Nerazzuri meldują się w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Trzy poprzednie edycje tych rozgrywek zakończyły się dla podopiecznych Simone Inzaghiego właśnie na tym etapie rozgrywek. Teraz jednak Inter to inna drużyna, niesiona dodatkowo triumfem w Serie A. – Przeszłość to przeszłość. Teraz mamy szansę, by napisać kolejny, wspaniały rozdział w historii tego klubu – powiedział na przedmeczowej konferencji trener Inzaghi.

Real Madryt nie jest faworytem

Real Madryt nie jest w nadchodzącym sezonie faworytem do sięgnięcia po puchar Ligi Mistrzów, ale jest to drużyna, której nie można lekceważyć. 13 zwycięstw w tych rozgrywkach jest dla Królewskich zawsze żelazną podstawą ich pewności siebie. Poza tym w ekipie Nerazzurich nie brakuje klasowych graczy.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Inter Mediolan - Real Madryt rozpocznie się 15 września o godzinie 21. Spotkanie będzie można oglądać na Polsat Sport Premium 1 i TVP 1.

