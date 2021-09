Milan i Atletico potrzebują punktów. Dziś zmierzą się w bezpośrednim starciu

– To bardzo trudna i wyrównana grupa. Powrót Milanu do LM po wielu latach nadaje smaczku tej grupie, ale to jednak Liverpool i Atletico Madryt powinny awansować do 1/8 finału – stwierdził Jerzy Dudek, gdy przed startem rozgrywek tegorocznej Ligi Mistrzów zapytaliśmy go o analizę grupy, w której grają The Reds.

Angielska drużyna w pierwszej kolejce pokonała AC Milan, zdobywając tym samym cenne trzy punkty. Podopieczni Diego Simeone z kolei bezbramkowo zremisowali z FC Porto, co może w dalszej perspektywie skomplikować ich sytuację w grupie. Teraz klub ze stolicy Hiszpanii zmierzy się bezpośrednio z wicemistrzem Włoch, z którym prawdopodobnie będzie walczył o drugie miejsce i awans do fazy pucharowej.

Atletico z pierwszą porażką, Milan wciąż niepokonany

Atletico przystąpi do starcia z Milanem po ligowej porażce z Deportivo Alaves. To był pierwszy przegrany mecz klubu z Wanda Metropolitano w tym sezonie La Liga, w którym jak do tej pory zawodnicy prowadzeni przez Simeone wygrali cztery spotkania i zremisowali dwa. To daje im czwartą pozycję w tabeli i stratę trzech punktów do liderującego Realu Madryt.

Milan z kolei od początku sezonu pozostaje niepokonany w lidze. Pięć zwycięstw i jeden remis sprawiły, że ekipa z San Siro zajmuje drugie miejsce, ustępując jedynie Napoli. Po porażce z Liverpoolem podopieczni Stefano Pioliego zremisowali z Juventusem oraz ograli Venezię i Spezię. Tym samym do meczu z Atletico przystąpią podbudowani dobrymi wynikami osiąganymi w Serie A i to ich można upatrywać w roli nieznacznego faworyta tego starcia.

AC Milan – Atletico Madryt. Transmisja meczu

Mecz AC Milan – Atletico Madryt rozpocznie się we wtorek 28 września o godz. 21. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie Polsat Box Go.

