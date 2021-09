Juventus górą w hicie Ligi Mistrzów. Ekipa Szczęsnego pokonała Chelsea

Gracze Chelsea od początku spotkania próbowali przejąć inicjatywę, a w 3. minucie swojej szansy szukał Kovacecić. Jego strzał z dystansu był jednak na tyle niegroźny, że Wojciech Szczęsny nie miał problemu z wyłapaniem piłki. Polak równie skutecznie interweniował kilka minut później, kiedy Romelu Lukaku przymierzył z około dziesiątego metra.

Remis do przerwy

Stara Dama starała się grać z kontrataków, ale jej akcjom brakowało dokładności. Tak było w 16. minucie, kiedy to Adrien Rabiot niecelnie podał do Federico Chiesy, który miał szansę wyjścia na czystą pozycję. Kilka minut później bohater Euro 2020 uderzał z dystansu, ale minimalnie niecelnie. Do końca pierwszej połowy kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Turynie nie oglądali żadnej bramki.

Szybka bramka

Zaledwie kilkanaście sekund po wznowieniu drugiej połowy Edouard Mendy był zmuszony wyciągnąć piłkę z siatki. Gospodarze błyskawicznie rozegrali akcję, piłkę dostał Federico Bernardeschi, który ograł defensorów i wyłożył piłkę Chiesie. Ten pewnym strzałem pokonał bramkarza Chelsea.

W 64. minucie mogło być 2:0 dla Starej Damy. Cuadrado centrował z prawej flanki w szesnastkę, a do piłki dopadł Bernardeschi, który jednak fatalnie spudłował. Blisko wpisania się na listę strzelców był także Lukaku, jednak w 82. minucie minimalnie się pomylił. Wynik 1:0 dla Juventusu nie zmienił się do końca spotkania.

