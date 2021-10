Wielkie trio znów rozbite. PSG zagra z RB Lipsk, podajemy termin i gdzie znaleźć transmisję

Już 19 października będziemy świadkami rywalizacji dwóch wielkich firm. W ramach trzeciej kolejki Champions League zmierzą się ze sobą PSG i RB Lipsk. Za faworytów uznaje się paryżan i to nawet pomimo faktu, że w tym meczu na pewno nie wystąpi jedna z największych gwiazd zespołu Mauricio Pochettino.

Neymar kontuzjowany przed meczem PSG – RB Lipsk

Argentyńczyk nie będzie mógł bowiem skorzystać z usług Neymara. To efekt kontuzji, której Brazylijczyk doznał w ostatnich dniach. Co prawda konkretny uraz jeszcze nie został potwierdzony, ale władze klubu wolą nie ryzykować jeszcze większych problemów zdrowotnych. Napastnik narzekał na ból mięśni przywodzicieli. Teoretycznie jego absencja to spory kłopot dla zespołu ze stolicy Francji. Zwłaszcza że ze względu na czerwoną kartkę z poprzedniego starcia z Lipskiem nie zagra także Angel Di Maria.

Kolejny raz zatem zdarzy się tak, że w akcji nie zobaczymy tercetu Neymar, Messi, Mbappe. Jak dotąd trio zagrało ze sobą zaledwie cztery razy i nie były to spektakularne występy. Generalnie od początku bieżących rozgrywek formy brakuje i Brazylijczykowi, i Messiemu. Najlepsze liczby notuje Francuz – w 12 spotkaniach strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Dlatego w starciu z wicemistrzami Niemiec największe nadzieje na uzyskanie dobrego wyniku pokładane są właśnie w Mbappe.

Inni wielcy nieobecni w zespole PSG

Z różnych innych względów w akcji nie zobaczymy także Leandro Paredesa oraz Sergio Ramosa. Obaj są kontuzjowani, a Hiszpan nie zdążył nawet jeszcze zadebiutować w PSG. Ponadto wątpliwy jest występ Mauro Icardiego, który ostatnie dni spędził w Mediolanie, gdzie… Próbował pogodzić się z żoną, Wandą Narą, po krótkim obyczajowym skandalu.

O której mecz i gdzie znaleźć transmisję?

Mecz PSG – RB Lipsk zaplanowano na 19 października, na godzinę 21:00. Transmisję będzie można śledzić w Polsacie Sport Premium 2 i w serwisie polsatboxgo.pl.

