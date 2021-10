Na kolejne wpadki Barcelona nie może sobie pozwolić. Dziś podejmie Dynamo Kijów

FC Barcelona od początku sezonu spisuje się zaskakująco słabo, chociaż ostatnie ligowe zwycięstwo z Valencią daje nadzieję kibicom Dumy Katalonii na lepsze wyniki w dalszej części rozgrywek La Liga. Drużyna naszpikowana takimi gwiazdami jak Sergio Busquets, Memphis Depay czy Frenkie de Jong powinna jednak aspirować wyżej niż siódme miejsce w tabeli po ośmiu spotkaniach.

Ekipa z Camp Nou ma jednak tylko dwa punkty straty do drugiego Realu Madryt i pięć do liderującego Realu Sociedad, który rozegrał jedno spotkanie więcej. To oznacza, że podopieczni Ronalda Koemana nie stoją na pozycji straconej w walce o mistrzostwo kraju. Nieco bardziej skomplikowana jest ich sytuacja w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów. FC Barcelona vs. Dynamo Kijów

Porażki z Bayernem Monachium i Benfiką Lizbona (oba mecze w stosunku 0:3) sprawiły, że Barcelona zajmuje czwarte miejsce w grupie. Jeśli Duma Katalonii myśli o awansie do fazy pucharowej, to musi zacząć wygrywać, a najlepszym momentem na przełamanie wydaje się być starcie z Dynamem Kijów.

Chociaż Dynamo do tej pory uzbierało zaledwie punkt za bezbramkowy remis z Benfiką, to i tak nie jest drużyną, którą należy lekceważyć. Aktualny lider ligi ukraińskiej w 11 kolejkach wygrywał aż 9-krotnie, dokładając do tego osiągnięcia dwa remisy. 29 bramek strzelonych i trzy stracone również świadczą o dyspozycji zawodników prowadzonych przez Mirceę Lucescu, którzy w środowy wieczór postarają się na Camp Nou o sprawienie niespodzianki.

O której mecz na Camp Nou?

Mecz FC Barcelony z Dynamem Kijów zostanie rozegrany w środę 20 października. Początek spotkania o godz. 18:45, a transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1. Starcie na Camp Nou będzie można śledzić również w serwisie Polsat Box Go.

